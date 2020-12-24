Обзор дня Алексея Шевченко.

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Поражение

Запомните, никаких товарищеских матчей между Россией и Канадой не существует, даже если за победу не дают очки. Это невозможно в принципе. И было видно, что нерв в Эдмонтоне был на уровне. Российская команда проиграла хозяевам со счетом 0:1, но это было не то поражение, после которого нужно впадать в панику. Создали голевые моменты, форварды «Авангарда» выходили один на один, у нас потрясающий вратарь Ярослав Аскаров, который, кажется, внушает ужас соперникам, российская команда не откидывается, в обороне порядок. Шайбу пропустил Артур Ахтямов, вышедший на третий период, но и к нему вопросов нет. То есть не получилось победить, но особо переживать не стоит.

Впрочем, кое-какие вопросы есть. Например, наши-то хоккеисты все при деле, съездили на Евротур, участвуют в различных турнирах, а канадцы в основном тренировались. Должно же быть какое-то преимущество — однако этого не было. Смутило и то, как мы внезапно стали играть слабее начиная со второго периода. Не развалились, но стартовый отрезок нам удался лучше всего. Есть вопросы и по сочетаниям звеньев, правда, Игорь Ларионов сказал, что тройки не сформированы окончательно и у него есть 48 часов подумать. Кажется, что не до конца использован потенциал Егора Афанасьева. С Егором Спиридоновым и Михаилом Абрамовым ему не очень комфортно. Родион Амиров отчего-то потерялся в первом звене, очень много вопросов к Максиму Грошеву, да и Василия Подколзина канадцам удалось нейтрализовать. Зато все защитники — красавцы. Не без погрешностей, но ничего глобального. Хорошо, что сыграли именно с Канадой, так как это поможет нам понять, как играть с таким же сильным соперником в первом матче. Американцы тоже хороши. Но если мы будем реализовывать моменты, то все будет в порядке.

Три из четырех

«Авангард» потерпел третье поражение в четырех матчах. Накануне команда Боба Хартли уступила «Барысу» на своем льду — 1:3, но самое печальное, что еще и потеряла двух защитников. И хотя я лично видел, что Вилле Покка и Дамир Шарипзянов самостоятельно покидали арену и выглядели бодро, никто не знает, насколько все серьезно. Но и с ними на площадке похвастаться Хартли нечем. В действиях игроков сквозит усталость, правда, тренер сам виноват в том, что у Дениса Зернова и Сергея Толчинского нет искорки. Если канадец не смотрел Евротур, то ему должны были подсказать, что парни играли в субботу и воскресенье. Зачем их надо было выпускать на «Куньлунь», не совсем понятно, но и к среде они явно не успели восстановиться.

Есть вопросы и к иностранным нападающим. Все форварды-легионеры проводят отвратительный отрезок, никак не может прийти в себя Иржи Секач. Вчера он после пропущенной шайбы долбанул от гнева по борту, а, согласно легенде, такое же проявление эмоций стоило Эмилю Гарипову места в составе. Но вратарь-то был с российским паспортом — он в группе риска современного «Авангарда».

Ясно, что у команды из Балашихи кризис. Но насколько он глубокий? Не думаю, что такой же, как у «Автомобилиста» с Биллом Питерсом. Там никто не знает, что изменить, а хоккеистам «Авангарда» просто нужна свежесть. Только до 30 декабря отдыхать некогда — «Спартак», «Трактор» и «Куньлунь».

Решение

Никита Кучеров точно пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ. В клубе надеются, что форвард поможет команде в плей-офф, но не исключено, что это только завуалированное пожелание нападающему скорее выздороветь. Кучеров ложится на операцию, надо лечить бедро, но пока неизвестна сложность повреждения. Впрочем, раз Никиты не будет аж до мая, значит все серьезно.

Однако есть довольно странные моменты. Чего это он во время отпуска гулял, раздавал платные интервью и фотографировался с кубком? Не лучше ли было заняться проблемой, тем более, повреждение он получил во время плей-офф? Как-то странно, что необходимость операции обнаружилась только перед началом сезона. Уже даже на «Тампу» подозрительно поглядывают. Мол, не обхитрил ли клуб систему, ведь длительное лечение Никиты (а к плей-офф он, допустим, вернется) позволило «Тампе» подписать тех, на кого не хватало денег. Да, придется в конце сезона править состав, но за шесть месяцев многое может произойти.

У Кучерова это не первое повреждение за карьеру, все помнят, что он и из России уезжал с серьезной проблемой, но за океаном ему помогли избавиться от сложностей. Только сейчас Кучерову 27 лет, организму трудней справляться, тем более после нескольких лет игры на высоком уровне. Дождемся мая, чтобы оценить последствия.