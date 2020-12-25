Главные звезды МЧМ: русский супервратарь, американский волшебник, швед, уже отбиравший золото у России

Сегодня в Эдмонтоне стартует один из самых увлекательных и ярких турниров хоккейного сезона — молодежный чемпионат мира. Представляем главных звезд турнира.

Василий Подколзин. Фото photo.khl.ru

н. Василий Подколзин, СКА, 19 лет, Россия

Статистика в сезоне-2020/21: 6 (2+4) очков в 24 матчах, «+1»

Капитан сборной России — наиболее опытный игрок в команде, для него эта поездка на МЧМ третья по счету. В коллекции Василия — бронза и серебро, для полного набора просится еще одна медаль, которой не было у российской команды целых десять лет.

Подколзин — один из самых универсальных игроков чемпионата. Про таких говорят «все включено». Он полезен в равных составах и в любых спецбригадах, а если нужно, то готов даже скинуть перчатки. Другое важное качество Василия — владение шайбой, для оппонентов отобрать ее у Подколзина — задача со звездочкой.

Благодаря этому он в одиночку может обеспечить вход в чужую зону с контролем. Способность держать шайбу, в том числе и под давлением, неизбежно приводит к напряжению у чужих ворот. Не чуждо Василию и чувство прекрасного, иногда он может нарисовать настоящий шедевр:

Альтернатива: Родион Амиров и Егор Чинахов

Нападающие «Салавата» и «Авангарда» должны стать главными забивалами команды Игоря Ларионова. Козырь Егора — резкий и сильный кистевой бросок, Родион же лучше держит шайбу. Оба отлично себя проявили на Кубке «Карьяла».

Ярослав Аскаров. Фото Дмитрий Рухлецкий, ФХР

в. Ярослав Аскаров, СКА, 18 лет, Россия

Статистика в сезоне-2020/21: 7 матчей, КН — 0,96; 96,2%

Последнее десятилетие молодежная сборная регулярно радовала нас не только медалями, но и вратарями. Но даже на этом фоне Ярослав Аскаров выделяется — прямо у нас на глазах происходит становление огромного таланта.

За два прошлых года сборная России выиграла Кубок вызова (главный турнир для 16-летних), впервые за 10 лет пробилась в финал ЮЧМ, по дороге обыграв мощнейшую команду США, в составе которой блистали Хьюз и Коуфилд. Одержала победу на Мемориале Глинки, чего не случалось без малого четверть века. И везде Ярослав был главной причиной успеха и признавался лучшим вратарем.

Пока у Ярослава одна серьезная неудача — прошлогодний МЧМ. Нельзя сказать, что он ловил бабочек, но вопросы к нему были, и в итоге он проиграл конкуренцию Амиру Мифтахову. В этот раз есть все предпосылки, что все будет иначе. Сейчас Аскаров — лучший вратарь КХЛ по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. А убедительная игра на этапе Евротура против взрослых команд заставила замолчать скептиков. Оценили успехи Аскарова и за океаном: на драфте его под 11-м номером взял «Нэшвилл» — так высоко вратарей клубы не выбирали целых десять лет.

Ярослав — крупный спокойный вратарь, у которого полный порядок с выбором позиции, он быстро и без лишних движений перемещается в воротах. Вдобавок он ловушку держит в правой руке, что встречается достаточно нечасто, из-за этого нападающим непривычно играть против него.

Альтернатива: Спенсер Найт

Голкипер сборной США — настоящая вратарская стена в студенческом хоккее. Как и Аскаров, он был выбран высоко на драфте — 13-й номер 2019 года. И в пассиве — тоже неудачный прошлогодний МЧМ.

Вилле Хейнола. Фото AFP

з. Вилле Хейнола, «Лукко», 19 лет, Финляндия

Статистика в сезоне-2020/21: 14 (1+13) очков в 19 матчах, «+10»

Хейнола — победитель МЧМ-2019. Правда, его вклад в общий успех невелик — 2 (1+1) очка, а в решающих матчах он не играл. В прошлом году он уже был главным игроком на синей линии сборной, но сама команда осталась без медалей.

Вилле был выбран «Виннипегом» под 20-м номером на драфте-2019. Этот мобильный и чертовски умный защитник уже показал свою состоятельность на уровне НХЛ, в восьми матчах он забил гол и сделал четыре голевые передачи, однако менеджмент «Джетс» решил не спешить с активацией контракта и вернул Вилле в «Лукко». Сейчас Хейнола вовсю готовится к возвращению в НХЛ, а пока он входит в число наиболее результативных защитников финского чемпионата.

Альтернатива: Виктор Содерстрем

Лидер шведской обороны, победитель ЮЧМ-2019. Выбран под 11-м номером на драфте того же года, планируется, что со временем он должен заменить в «Аризоне» Оливера Экмана-Ларссона.

Антон Лунделль. Фото AFP

н. Антон Лунделль, ХИФК, 19 лет, Финляндия

Статистика в сезоне-2020/21: 20 (12+8) очков в 17 матчах, «+7»

Действия этого центрфорварда не отличаются особым изяществом и выдумкой, зато он очень крепко держится на коньках и здорово играет на точке, а самое важное его качество — убийственный кистевой бросок. В этом сезоне только один игрок в финской лиге забил больше Лунделля, да и по набранным очкам он в пятерке лучших.

В активе финского капитана два золота чемпионатов мира (юниорского-2018 и молодежного-2019). В прошлом году травма помешала ему сыграть за сборную. Этой осенью под 12-м номером он был задрафтован «Флоридой».

Альтернатива: Брэд Ламберт

В декабре скоростному нападающему «Ювяскюля» исполнилось 17 — самый молодой игрок в составе топ-сборных на турнире и кандидат на первый номер драфта-2022. Отец Ламберта был не самым известным канадским хоккеистом, а мать — финская стюардесса.

Куинтон Байфилд. Фото AFP

н. Куинтон Байфилд, «Лос-Анджелес», 18 лет, Канада

Статистика в сезоне-2020/21: не играл

После того как в 2010 году сборная США прервала канадскую гегемонию на МЧМ, ни у одной из сборных не получалось защитить свой титул. Ситуация для хозяев, в составе которых сразу шесть действующих чемпионов мира (Драйсдэйл, Байрэм, Мерсер, Макмайкл, Байфилд и Козенс), осложняется тем, что почти весь хоккей в Канаде, кроме лиги Квебека, в этом году из-за коронавируса стоит на паузе. Но именно проблемы с сезоном в НХЛ и решение руководства «Лос-Анджелеса» дают Куинтону Байфилд возможность принять участие в турнире.

Байфилд по своим задаткам очень напоминает Евгения Малкина. Хорошее сочетание мощи и скорости вылилось в 82 очка в 45 матчах лиги Онтарио в прошлом сезоне и второй номер драфта-2020.

Альтернатива: Дилан Козенс, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Джек Куинн, и другие канадские форварды

В нападении у Канады собраны сплошь первораундники драфта — в качестве потенциальной звезды турнира можно называть практически любую фамилию. Даже потеря перед самым стартом турнира капитана и самого статусного форварда Кирби Дака и то, что «Рейнджерс» зажали Алексиса Лафренье для молодежки, никак не должно повлиять на высокий атакующий потенциал.

Боуэн Байрэм. Фото AFP

з. Боуэн Байрэм, «Ванкувер», 19 лет, Канада

Статистика в сезоне-2020/21: не играл

Универсальный защитник с хорошими габаритами, катанием и чувством паса. Боуэн займет место в первой паре сборной Канады рядом с Джейми Драйсдэйлом. Байрэм — один из героев прошлогоднего финала, именно он запустил канадский камбэк при счете 3:1. Боуэн зарядил в Дмитрия Воронкова, от которого шайба угодила в коньки Макмайкла и после пары рикошетов запорхнула в ворота Мифтахова.

Правами на Боуэна владеет «Колорадо», которое его задрафтовало под 4-м номером в 2019 году. Если бы сезон в НХЛ шел полным ходом, то вряд ли защитник оказался бы сейчас в составе сборной. В межсезонье «Эвеланш» обменяли Никиту Задорова, как раз чтобы расчистить место для Байрэма.

Альтернатива: Кэмерон Йорк

Лидер американской обороны, задрафтован «Филадельфией» в 2019 году под 14-м номером. Он не выделяется габаритами, но отлично читает игру, благодаря чему надежен и классно подносит снаряды: на двух ЮЧМ он становился лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа.

Лукас Рэймонд. Фото Reuters

н. Лукас Рэймонд, «Фрелунда», 18 лет, Швеция

Статистика в сезоне-2020/21: 12 (5+7) очков в 22 матчах, «-1»

Из-за вируса Швеция лишилась сразу четырех игроков основы (Эклунд, Греве, Валлиндер, Хенрикссон) и главного тренера — само участие королей группового этапа МЧМ находилось под вопросом. Это порождает невольные сомнения в профессионализме сотрудников федерации. Но даже после таких неурядиц «Тре Крунур» остается грозной силой. Мастеров там хватает, но даже среди них особое место занимает проспект «Детройта» (4-й номер драфта-2020) Лукас Рэймонд.

Этот форвард ведет игру, создает множество моментов и обладает превосходным голевым чутьем, для него не проблема обыграть и сделать роковой бросок.

Пока пик карьеры для Лукаса — финал ЮЧМ-2019, в котором он уничтожил российскую оборону, отгрузив хет-трик с победной шайбой в дополнительное время, и принес первое золото Швеции в истории данного турнира.

Альтернатива: Александр Хольц

Нападающий «Юргордена» совсем немного отстал от своего постоянного партнера Рэймонда по всевозможным сборным на драфте, «Нью-Джерси» взял его под седьмым номером. Зато он опережает Лукаса на одну заброшенную шайбу в SHL.

Тревор Зеграс. Фото AFP

н. Тревор Зеграс, «Сан-Диего», 19 лет, США

Статистика в сезоне-2020/21: не играл

Пока очень талантливая команда США на международных турнирах выступает неудачно. ЮЧМ-2019, на котором они были главными фаворитами, американцы закончили только с бронзой, на МЧМ-2020 и вовсе остались без медалей. В отличие от европейцев североамериканские игроки в этом году получили мало игровой практики, но это совсем не значит, что на них можно ставить крест. Даже без своей главной звезды Джека Хьюза, которого, как и в прошлом году, не отпустили на турнир, состав американцев выглядит внушительно и может похвастаться хорошей глубиной во всех линиях.

Главным творцом в атаке будет проспект «Анахайма» (7-й номер драфта-2019) Тревор Зеграс. Его отличает превосходная изобретательность, он регулярно ставит соперников в тупик своими передачами. В прошлом году он девять раз ассистировал партнерам и стал лучшим распаковщиком турнира. Тем более Зеграсу есть кому отдавать: рядом с ним будет пара мощнейших снайперов — Коул Коуфилд и Артур Калиев.

Альтернатива: Артур Калиев

Уроженец Ташкента в отличие от большинства своих партнеров по команде не продукт американской системы юниорских сборных. Три последних года он играет в лиге Онтарио и за этот период наколотил больше всех — 126 шайб. На прошлом МЧМ он забил четыре гола в пяти матчах, в том числе два из них — в ворота россиян.

Марко Росси. Фото cdn.ontariohockeyleague.com

н. Марко Росси, «Цюрих», 19 лет, Австрия

Статистика в сезоне-2020/21: 1 (0+1) очко в 1 матче, «0»

Главный хоккейный талант в истории Австрии со времен Томаша Ванека. При этом Росси мог представлять на этом турнире более сильную команду Швейцарии. В десять лет Марко перебрался в систему «Цюриха», за основу которого успел дебютировать в этом году. Но форвард не забыл свои корни и все-таки сделал выбор в пользу куда менее перспективной сборной Австрии, которая перед МЧМ лишилась еще и лидера обороны Тимо Никля.

Предыдущие два сезона Росси провел в хоккейной лиге Онтарио. В прошлом году австриец настрелял 120 очков и стал лучшим бомбардиром всей CHL. Такие успехи позволили невысокому техничному нападающему, кумиром которого является Павел Дацюк, быть выбранным в десятке (8-й номер, «Миннесота») на драфте-2020.

Альтернатива: сборная Чехии

В этот раз команда выглядит слабее обычного. Какими-то успехами в Экстралиге может похвастаться разве что долговязый центр «Пльзеня» Филип Прикрыл. На турнир он отправился в хорошем настроении: в своем последнем матче против «Злина» Филип оформил хет-трик, а всего у него 5 шайб в 6 матчах.

Впрочем, несмотря на все трудности, вряд ли Чехия останется без четвертьфинала. Пусть у нее в составе нет ни одного игрока, и близко сопоставимого с Росси, но средний класс команды ощутимо выше, чем у Австрии.

Тим Штютцле. Фото thehockeywriters.com

н. Тим Штютцле, «Адлер», 18 лет, Германия

Статистика в сезоне-2020/21: не играл

В прошлом году немецкая молодежка на групповом этапе обыграла чехов и заставила напрячься американцев и канадцев. В этом году были все предпосылки на попадание в четвертьфинал, поскольку лидеры стали старше на год, а конкуренты в группе заметно слабее. На бумаге бундестим смотрелась заметно лучше Словакии и Швейцарии. Но перед турниром немцы понесли самые серьезные потери. Сначала «Детройт» отказался отпускать защитника Морица Зайдера, а затем еще Лукас Райхел и Нино Киндер сдали положительные тесты на ковид.

Ситуация накладывает еще большую ответственность на главное немецкое дарование — Тима Штютцле. Правда, он может начать МЧМ не в лучшей форме: из-за травмы руки он только недавно приступил к полноценным тренировкам.

В прошлом сезоне Штютцле проявил свои прекрасные диспетчерские способности, на МЧМ он сделал пять результативных передач в пяти матчах, а в немецкой лиге Тим 27 раз ассистировал партнерам по «Мангейму» (всего 34 очка в 41 матче). На последнем драфте он ушел в топ-3 («Оттава»), повторив достижение Леона Драйзайтля. Однако параллели и сравнения Штютцле со звездным соотечественником проводить не стоит, они разные по стилю игроки. Тим не обладает такой мощью и отличным броском, как Леон, конек нового топ-юниора из Германии — чтение игры. Штютцле в этом смысле более европейский форвард в классическом понимании этого определения.

Альтернатива: Джон-Джейсон Петерка

Пока немецкая лига из-за коронавируса ждала открытия сезона, Петерка успешно играл в соседней Австрии, так как у «Зальцбурга» и его «Мюнхена» один владелец — «Ред Булл». А сам форвард является отличной рекламой продукции концерна, так как обладает неуемной энергией.

В группе А стоит ждать борьбы трех сборных — Швейцарии, Германии и Словакии — за два места в четвертьфинале. Однако у Швейцарии на МЧМ-2020 сборная привезла совсем невзрачный состав, чего уже не было давно, выделить какого-то яркого игрока очень сложно.

Словакия перед турниром лишилась единственного звездного игрока, который мог сделать разницу в противостоянии с той же Швейцарией. Тренерский штаб отчислил Максима Чайковича, объяснив решение тем, что он грязно играл против партнеров на тренировке. Среди защитников есть интересный проспект «Коламбуса» Самуэль Княжко, который играет за молодежную команду финского ТПС. Среди нападающих — выбранный «Лос-Анджелесом» Мартин Хромяк, который показал себя неплохим бомбардиром в лиге Онтарио, а в этом году набрал 5 очков в 8 матчах за «Дуклу». Есть сразу трое талантливых 16-летних ребят — Симон Немец, Филип Мешар и Юрай Славковски, но наивно ожидать, что они смогут принести какую-то пользу на МЧМ. Само наличие в команде большого числа столь молодых игроков явно говорит о серьезных кадровых проблемах.