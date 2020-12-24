«Советский хоккей» Ларионова работает не всегда. Почему Россия закончила матч с Канадой без голов

Мнение Михаила Зислиса о выставочной игре нашей молодежки перед чемпионатом мира.

Для российской команды первый и последний выставочный матч перед стартом чемпионата мира оказался как минимум так же полезен, как и для хозяев. В составе сборной Канады лишь несколько человек имели минимальную игровую практику в нынешнем сезоне, выступая в студенческой лиге. В реальности оказалось, что свежий опыт КХЛ, ВХЛ и МХЛ не оказал заметного влияния. Почти месяц россияне, как и их оппоненты, сидели на сборах и на карантине. Обе команды оказались примерно в одних и тех же условиях.

Топовый соперник полностью высвечивает все твои проблемы даже в обычном товарняке. Зная отношение разных поколений русских хоккеистов к канадцам на молодежном уровне, на сто процентов уверен, что и без тренерской мотивации они вышли на лед только с мыслью обыграть своего самого принципиального противника. При этом требовалось не отступать от симпатичного стиля с контролем шайбы, большим количеством средних и мелких передач, тонкими решениями. То, что проходило год назад на чемпионате мира, когда Игорь Ларионов внедрял свои идеи в качестве помощника Валерия Брагина, и в ноябре на Кубке Карьяла.

Однако встреча с Канадой показала — «советский хоккей» работает не всегда. Стремление играть красиво и выходить из своей зоны через пас уместно по ситуации. Хозяева носились с самого начала как заведенные, ничего не выдумывая и действуя по большой части прямолинейно. Российские защитники умеют отдать передачу и готовы рисковать, но в условиях плотной борьбы в средней и чужой зонах центральным нападающим оказалось неуютно и местами очень тяжело.

Вдогонку — статистика ночного матча с канадцами#россиявмоемсердце pic.twitter.com/CVyr19w8Bk — Хоккей России (@russiahockey) December 24, 2020

Несколько раз наши форварды оказывались на хороших позициях после длинных передач под чужую синюю линию — простые и быстрые решения тоже могут быть эффективными. Для того, чтобы покрасить забор в один цвет, совсем необязательно звать заслуженного выпускника художественной академии. Логично, что почти все голевые моменты россияне создали за счет быстрых атак сходу и редких вертикальных передач. В плане скоростей и ведения единоборств все было относительно неплохо. С позиционными атаками и давлением в чужой зоне — куда хуже. Современный хоккей часто требует бросков после быстрых передач с последующими подправлениями и добиваниями. Этого в исполнении россиян почти не наблюдалось.

Главной действующей фигурой в составе нашей команды, как и ожидалось, стал вратарь Аскаров. В матче с мощным соперником он ни разу не дрогнул, не засуетился, не терял визуальный контроль над шайбой при любых бросках канадцев. Нет серьезных претензий и к Ахтямову, который получил для себя весь третий период. Однако углядеть, что оборона стала действовать более осторожно и менее раскованно, оказалось делом несложным. Голкипер СКА почти наверняка получит кредит доверия на все важные матчи. Разве что игру с Австрией в группе можно отдать кому-то другому.

На протяжении всего подготовительного периода Ларионов в первой тройке с Хуснутдиновым и Подколзиным наигрывал Амирова. Такое решение читалось давно — позиция правого нападающего в этом составе очень сильна, поэтому уфимца, чтобы не держать в третьем звене, перевели на левый край. Пока эффективность этого хода оставляет желать лучшего. Амиров растворился, игравший на Кубке Карьяла в ударном сочетании Афанасьев был понижен до третьей тройки и там потерялся. Хуснутдинов и Подколзин запомнились парой моментов, когда забирали инициативу в свои руки и делали все сами.

Третье и четвертое звенья, пожалуй, организованно действовали без шайбы. Впереди от них большой помощи не дождались. И если с нападающих в первую очередь надо спрашивать за создание голевых моментов, то претензий не может быть к сочетанию Грицюк-Сафонов-Чинахов. Подвела реализация, но требование «построить коммунизм» в отдельно взятой проверочной игре выдвигать нет смысла. Первый соперник на чемпионате мира в лице сборной США действует тоньше канадцев и обороняется не столь надежно. Через несколько дней от россиян, скорее всего, потребуется включать любимые козыри, лишь немного подкорректировать текущие настройки и не забыть при этом о фирменном характере.