Разбор судейства в полуфинале МЧМ Канада — Россия (5:0).

Гол Ньюхука

На старте полуфинала МЧМ Россия — Канада канадские судьи не заметили, что после броска форварда Алекса Ньюхука шайба влетела в ворота Ярослава Аскарова. Скорее всего, они подумали, что она попала в перекладину. Игра продолжалась некоторое время, после чего видеоарбитры, которые по регламенту имеют право на такое решение, обратили внимание судей на льду на этот момент. Те посмотрели повтор и верно засчитали гол.

Фол Подколзина

Канадские судьи наказали российского форварда Василия Подколзина двойным малым штрафом за опасную игру высоко поднятой клюшкой против защитника Боуэна Байрама. За обычное касание хоккеисты получают две минуты, но в случае четкого удара, который может нанести вред сопернику, как было в случае момента с нашим нападающим, арбитры вправе дать и четыре минуты. Канада реализовала двойное большинство, причем забила свой гол именно в период вторых двух минут штрафа Подколзина.

Офсайд перед голом Абрамова

При счете 0:4 арбитры отменили гол сборной России. Михаил Абрамов реализовал большинство, но после видеопросмотра было определено, что россияне вошли в зону с нарушением правил.

After Russia scored their first goal, Canada challenges for offside and wins. The goal is removed and Canada still leads 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/SL4eQ1z3kr — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

На повторе заметно, что Семен Чистяков (№6) входит в чужую зону раньше шайбы: когда она полностью пересекает синюю линию, защитник российской сборной обоими коньками находится за линией.

Буллит Козенса

В концовке второго периода защитник Кирилл Кирсанов грубо ошибся и позволил лидеру канадцев Дилану Козенсу убежать «один в ноль» с Ярославом Аскаровым. Догоняя соперника, партнер Кирсанова Артемий Князев нанес сзади удар по рукам, помешав бросить, и судьи дали Козенсу пробить буллит. К счастью, канадец не смог его реализовать.