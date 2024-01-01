Как там МЧМ без России? Канада проиграла Швеции, Словакия метит в медали

Подводим итоги группового этапа молодежного чемпионата мира.

Канада не первая, Швеция пропустила меньше всех

Сборная Канады потерпела одно поражение на групповой стадии. В матче против Швеции команда проиграла 0:2 и выглядела тенью самой себя, не напрягая соперника какими-то яркими и хитрыми атаками. Уровень везения был такой, что техничный форвард Мэтт Савой без броска закончил опаснейший выход один на один.

Швеция при своих болельщиках сыграла ярко и пропустила меньше остальных на групповой стадии: всего пять шайб в четырех играх. Причем забавно, что все пять голов шведы пропустили в одном матче против Финляндии. Ближе всех по результату была только сборная Канады (7 пропущенных).

Хозяева МЧМ вообще стали единственной сборной турнира, которая три раза в группе сыграла на ноль. И если против Латвии (6:0) и Германии (5:0) можно было ожидать такого результата, то виктория с Канадой добавляет вес победе Швеции в группе.

Однако последняя игра с финнами была слабой (4:5 Б). Шведы сразу начали с двух пропущенных шайб, затем забили четыре, но все равно уступили в серии буллитов. Можно сказать, что игра этих сборных стала самой яркой и интересной на групповой стадии. Наконец-то хотя бы в одной встрече мы увидели не просто борьбу ярких соперников, но и большое количество шайб, не означавших разгром одной из команд.

Одно из главных разочарований турнира — сборная Латвии. Команде удалось набрать три очка в последней встрече против Германии (6:2), но в трех предыдущих встречах игра против балтийской сборной напоминала издевательства над маленьким ребенком. 20 пропущенных шайб и 0 забитых голов в играх против Швеции, Канады и Финляндии.

Сборная Германии взяла только три очка, но сотворила небольшую сенсацию, победив в основное время Финляндию (4:3). Немцы настолько были рады победе, что некоторые игроки отпраздновали ее прямо со шведскими сотрудниками арены.

Мощные США и неожиданно сильная Словакия

Сборная Словакии не была в медалях уже восемь чемпионатов мира подряд и, кажется, в этом году ей под силу забраться хотя бы на третью строчку.

Дерзкая и яркая команда здорово проявила себя на групповой стадии, за исключением последнего матча. Словаки уверенно победили Чехию (6:2), а затем без особых проблем справились с более слабыми Швейцарией и Норвегией. Однако американцам разгромно проиграли 2:10 и уступили им первое место в группе.

Сборной США досталась легкая группа и команда ожидаемо не испытала серьезных проблем: четыре победы в четырех встречах. С Чехией пришлось потрудиться. В этом матче дело дошло до серии послематчевых бросков. Соперникам было так тяжело пробить вратарей друг друга, что на выяснение победителя ушло семь попыток.

Чехия одержала две победы, но все это были матчи против более слабых сборных — Норвегии (8:1) и Швейцарии (2:4). После поражений от Словакии и США возникли сомнения о каких-то высоких шансах на медали. При этом на бумаге состав у чехов хороший. Однако на деле оборона провалила турнир. Особенно слабо выступили вратари. Чехи пропустили 13 шайб со 108 бросков и по проценту отраженных тандем голкиперов занимает только шестое месте. Ниже той же Словакии.

Пары плей-офф

Швеция — Швейцария

США — Латвия

Канада — Чехия

Словакия — Финляндия

Североамериканским сборам со жребием очень повезло. Латвийцы с топ-соперниками играли отвратительно, как и более сильная Чехия. Канадцы в хорошей форме и против такой слабой обороны должны проявить себя лучшим образом.

Самым интересным противостоянием 1/4 финала станет матч Словакия — Финляндия. Финны играли не идеально — своим выступлением на групповой стадии они словно всем своим видом показывали, что у соперника в плей-офф будут шансы побороться. Неудачи против Канады и Германии наверняка скажутся в плей-офф.

Кто проявил себя из игроков

В топ-5 бомбардиров турнира всего один европейский игрок. И это словак!

1. н. Сервач Петровски (Словакия) — 9 (4+5) очков

2. н. Гэвин Бриндли (США) — 8 (6+2)

3. н. Маклин Селебрини (Канада) — 8 (4+4)

4. н. Каттер Готье (США) — 8 (1+7)

5. н. Фрэнк Назар (США) — 8 (0+8)

Петровски — проспект «Миннесоты». Клуб НХЛ выбрал его на драфте 2022 года в шестом раунде. Из пяти шайб на турнире у парня один победный гол, а еще один — в меньшинстве. Сервач не является супер-бомбардиром в канадской лиге, поэтому его лидерство в этом списке можно назвать удивительным.

17-летний Маклин Селебрини приехал на МЧМ-2024 не в качестве будущей мессии, каким в прошлом году считался юный Коннор Бедард, поэтому хайпа и ожиданий от будущего первого номера драфта было заметно меньше. Хотя, конечно, за каждым его действием все равно внимательно следили.

На групповой стадии у словаков можно отметить и самый молодой гол турнира: его забил самый юный игрок МЧМ-2024 — 16-летний защитник Лука Радивоевич, сын бывшего игрока сборной Словакии, известного в России благодаря своему выступлению за «Спартак», Бранко Радивоевича.