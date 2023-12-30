Защитник с русскими корнями играет за Швейцарию на МЧМ. За ним уже следят скауты НХЛ

Даниил Устинков — главный проспект швейцарского «Цюриха».

Сборная России по известным причинам не участвует на молодежном чемпионате мира. Наши юниоры остались без важного во всех смыслах турнира, который для многих становился трамплином в большой хоккей. Гурманам, которые следят за МЧМ и еще не выбрали, за какую сборную переживать, предлагаем обратить внимание на Швейцарию.

За команду из Страны часов и сыров играет форвард, чье имя и фамилия с трудом ассоциируются с альпийским государством. Знакомьтесь, Даниил Устинков — защитник сборной Швейцарии. Уроженец Москвы выходит на драфт НХЛ в 2024 году и по оценкам скаутов претендует на второй-третий раунды. Так почему же Даниил представляет швейцарцев?

Сестра — фигуристка

Несмотря на юный возраст (в особенности для защитников), Устинков второй сезон проводит в сильнейшем чемпионате Швейцарии. Собственно, Даниил прошел всю вертикаль «Цюриха» — от детской школы, когда в пять лет переехал из Москвы в столицу Швейцарии, до основной команды. Парню только в августе исполнилось 17 лет, а он уже играет в среднем почти по 8 минут и провел 17 матчей за «Цюрих». Недаром Устинкова называют главным проспектом команды. Со сборной Даниил проехал ЮЧМ, Кубок Глинки/Гретцки и юношеские европейские Олимпийские игры, где выиграл золото, забрал приз MVP и стал самым результативным защитником турнира.

В Швейцарию хоккеист переехал в пять лет вместе со старшей сестрой. Полина Устинкова занималась фигурным катанием и также представляла Швейцарию на международных турнирах. Последние соревнования датируются сезоном-2017/18. Она старше брата на три года. Так что с катком и коньками будущий защитник был знаком с рождения. Полноценным гражданином Швейцарии Даниил стал в 15 лет, когда получил местный паспорт. А в 16 — уроженец Москвы дебютировал в элитной лиге NL за «Цюрих». МЧМ для Устинкова начался не лучшим образом: за два матча защитник заработал «минус 5» в полезность, но главные игры еще впереди. Альпийцы продолжают борьбу за плей-офф.

Даниил Устинков. Фото Global Look Press

Претендент на второй раунд драфта НХЛ

Тренеры «Цюриха» отмечали высокое хоккейное IQ защитника и умение двигать шайбу. Сам факт, что в 16 лет Даниила подпустили к основе «Цюриха», говорит о многом. Устинков совсем не выглядел, как дебютант. В «Цюрихе» растет современный двухсторонний защитник, который хорош не только в своей зоне, но и умеет подключаться к атакам и поддерживать нападающих. На ЮЧМ-2022 Устинков стал самым результативным защитником швейцарцев: за пять матчей москвич набрал 4 (1+3) очка.

Ближайшим летом Даниил выйдет на драфт НХЛ. Предварительно скауты оценивают защитника на второй-третий раунды. Прогноз, конечно, скорректируется после МЧМ. В пользу Устинкова говорит опыт во взрослом чемпионате Швейцарии. Клуб НХЛ, выбрав защитника с русскими корнями, получит игрока, который адаптирован в мужском хоккее. Транзитом через фарм-клуб Устинков может зайти в основу, если продолжит прогрессировать и окрепнет физически, хотя и так при росте 184 сантиметров защитник весит 92 килограмм.

Даниил Устинков. Фото Global Look Press

— Устинков играет очень зрело и хладнокровно. Он — умный игрок, который видит площадку и делает то, что от него требуют, работая в обе стороны. Ему нужно научиться немного быстрее играть на возврате, но это придет с возрастом и физическим развитием, — описывал Устинкова автор The Athletic Скотт Уилер, который в сентябрьском обзоре юниоров поставил защитника на 28-е место ближайшего драфта НХЛ.

Устинков давно живет в Швейцарии, хотя в России остались родственники и, как отмечали авторы заметок про молодого защитника, он по-прежнему хорошо владеет русским языком. Вполне возможно, если бы Даниил остался в Москве и продолжил так же развиваться, то попал бы в состав сборной России. Талантом хоккеист не обделен, а конкуренция среди защитников не такая высокая. Однако Устинков выбрал другой путь и представляет Швейцарию на международной арене.