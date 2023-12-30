Защитник с русскими корнями играет за Швейцарию на МЧМ. За ним уже следят скауты НХЛ
Сборная России по известным причинам не участвует на молодежном чемпионате мира. Наши юниоры остались без важного во всех смыслах турнира, который для многих становился трамплином в большой хоккей. Гурманам, которые следят за МЧМ и еще не выбрали, за какую сборную переживать, предлагаем обратить внимание на Швейцарию.
За команду из Страны часов и сыров играет форвард, чье имя и фамилия с трудом ассоциируются с альпийским государством. Знакомьтесь, Даниил Устинков — защитник сборной Швейцарии. Уроженец Москвы выходит на драфт НХЛ в 2024 году и по оценкам скаутов претендует на второй-третий раунды. Так почему же Даниил представляет швейцарцев?
Сестра — фигуристка
Несмотря на юный возраст (в особенности для защитников), Устинков второй сезон проводит в сильнейшем чемпионате Швейцарии. Собственно, Даниил прошел всю вертикаль «Цюриха» — от детской школы, когда в пять лет переехал из Москвы в столицу Швейцарии, до основной команды. Парню только в августе исполнилось 17 лет, а он уже играет в среднем почти по 8 минут и провел 17 матчей за «Цюрих». Недаром Устинкова называют главным проспектом команды. Со сборной Даниил проехал ЮЧМ, Кубок Глинки/Гретцки и юношеские европейские Олимпийские игры, где выиграл золото, забрал приз MVP и стал самым результативным защитником турнира.
В Швейцарию хоккеист переехал в пять лет вместе со старшей сестрой. Полина Устинкова занималась фигурным катанием и также представляла Швейцарию на международных турнирах. Последние соревнования датируются сезоном-2017/18. Она старше брата на три года. Так что с катком и коньками будущий защитник был знаком с рождения. Полноценным гражданином Швейцарии Даниил стал в 15 лет, когда получил местный паспорт. А в 16 — уроженец Москвы дебютировал в элитной лиге NL за «Цюрих». МЧМ для Устинкова начался не лучшим образом: за два матча защитник заработал «минус 5» в полезность, но главные игры еще впереди. Альпийцы продолжают борьбу за плей-офф.
Претендент на второй раунд драфта НХЛ
Тренеры «Цюриха» отмечали высокое хоккейное IQ защитника и умение двигать шайбу. Сам факт, что в 16 лет Даниила подпустили к основе «Цюриха», говорит о многом. Устинков совсем не выглядел, как дебютант. В «Цюрихе» растет современный двухсторонний защитник, который хорош не только в своей зоне, но и умеет подключаться к атакам и поддерживать нападающих. На ЮЧМ-2022 Устинков стал самым результативным защитником швейцарцев: за пять матчей москвич набрал 4 (1+3) очка.
Ближайшим летом Даниил выйдет на драфт НХЛ. Предварительно скауты оценивают защитника на второй-третий раунды. Прогноз, конечно, скорректируется после МЧМ. В пользу Устинкова говорит опыт во взрослом чемпионате Швейцарии. Клуб НХЛ, выбрав защитника с русскими корнями, получит игрока, который адаптирован в мужском хоккее. Транзитом через фарм-клуб Устинков может зайти в основу, если продолжит прогрессировать и окрепнет физически, хотя и так при росте 184 сантиметров защитник весит 92 килограмм.
— Устинков играет очень зрело и хладнокровно. Он — умный игрок, который видит площадку и делает то, что от него требуют, работая в обе стороны. Ему нужно научиться немного быстрее играть на возврате, но это придет с возрастом и физическим развитием, — описывал Устинкова автор The Athletic Скотт Уилер, который в сентябрьском обзоре юниоров поставил защитника на 28-е место ближайшего драфта НХЛ.
Устинков давно живет в Швейцарии, хотя в России остались родственники и, как отмечали авторы заметок про молодого защитника, он по-прежнему хорошо владеет русским языком. Вполне возможно, если бы Даниил остался в Москве и продолжил так же развиваться, то попал бы в состав сборной России. Талантом хоккеист не обделен, а конкуренция среди защитников не такая высокая. Однако Устинков выбрал другой путь и представляет Швейцарию на международной арене.