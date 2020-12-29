В нашей молодежке почти нет праворуких игроков. Это вообще проблема? И что делать?
В молодежной сборной России на проходящем в Эдмонтоне МЧМ всего два праворуких игрока, причем один из них - вратарь Ярослав Аскаров. Второй - нападающий третьего звена Егор Спиридонов. Это не всегда существенно влияет на результат, но обычно в российских командах намного больше игроков с правым хватом.
Стоит только перечислить таких наших звезд - Александр Овечкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Никита Зайцев, Сергей Мозякин, - чтобы понять, что в сборных всегда было достаточно таких игроков.
На прошлом МЧМ, например, в российской молодежке было шесть праворуких хоккеистов. Помимо Аскарова это защитник Антон Малышев, нападающие Григорий Денисенко, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Егор Соколов. А в последнем, «золотом» МЧМ-2011 таких игроков было сразу девять.
Почему на этот раз у нашей команды почти нет праворуких игроков и как это влияет на игру?
Главное - уровень игроков, но вариативность уменьшается
Спиридонов играет в третьей тройке, следовательно, в топ-6 атаки нет ни одного игрока с правым хватом. Это в определенной мере снижает эффективность.
- Игрок с правым хватом может с ходу бросать с левого фланга, игроку с левым хватом нужно сначала принять шайбу, - объясняет нападающий «Амура» Денис Голубев.
Самый банальный пример - Овечкин, настрелявший не одну сотню голов бросками в касание из левого круга вбрасывания. Возможно, проблемы нашей молодежки в большинстве как раз связаны с тем, что некому бросать слева, как на видео ниже?
Марченко, Морозов Денисенко, Соколов - в прошлом году у тренеров сборной не было проблем с праворукими нападающими. Причем у любого из них отличный бросок. Сейчас же игрок, располагающийся слева в большинстве, больше настроен на передачу, а бросают либо от синей линии, либо справа.
Один из знакомых тренеров рассказал мне, что главное все-таки уровень мастерства, но вариативность игры команды все же уменьшается. Большая проблема - отсутствие праворуких защитников. Например, когда шайба выходит из зоны по правому борту, игроку обороны с левым хватом (а в российской сборной такие все) приходится разворачиваться и играть бэкхендом.
Проблемный год
В клубе решить проблему с отсутствием праворуких игроков проще - если на определенной позиции их нет, можно найти вариант обмена или выйти на рынок свободных агентов. Нет российских игроков? О'кей, забиваем легионерские вакансии праворукими хоккеистами.
В СКА десять игроков с правым хватом, в «Автомобилисте» - 9, в ЦСКА и «Ак Барсе» - по восемь, в московском «Динамо» - семь, в «Авангарде» с подписанием Ковальчука —- шесть. И в каждой команде КХЛ есть как минимум пара праворуких защитников.
Когда речь заходит о комплектовании сборной, особенно той, где ограничен возраст игроков, ситуация намного сложнее. Что делать, если просто нет праворуких хоккеистов достойного уровня? Помимо Спиридонова на Кубке «Карьяла» были еще два праворуких игрока - защитник «Лады» Дмитрий Костенко и нападающий «Локомотива» Максим Березкин. Но они так и не сыграли ни одного матча в Финляндии.
Из тех, кто ранее вызывался по 2001 году рождения в сборные, на поездку в Эдмонтон мог претендовать разве что Ярослав Лихачев. В прошлом сезоне в лиге Квебека он набирал чуть больше очка за игру, отлично начал Ярослав и нынешний сезон. Но Лихачев не играл на Sochi Hockey Open летом, и тренерский штаб так и не увидел игрока в деле. При таком раскладе шансы на МЧМ были минимальными.
Из тех, кто ранее выглядел неплохо в своем возрасте, можно назвать Дмитрия Шешина и Даниила Гутика. Но оба в последнее время выглядят не очень ярко. Шешина летом обменяли из «Магнитки» в «Трактор», где ему переход во взрослый хоккей дается не так просто - всего 3 (0+3) очка в 19 матчах за «Челмет» в ВХЛ. Гутик же в межсезонье перешел из «Локомотива» в московское «Динамо» и играет пока в МХЛ.
Кого-то переучивают в детстве
Раньше в общеобразовательных школах переучивали тех, кто писал левой рукой. Похожая ситуация была и в хоккейных ДЮСШ: многих ребят, которые изначально брали клюшку под правый хват, заставляли менять привычку. Сейчас сложно понять, зачем это нужно, - ведь если игроку неудобно, он не сможет развиваться.
Впрочем, кто-то менял хват вынужденно. Как рассказал мне один из игроков КХЛ, так произошло с защитником «Трактора» Дмитрием Огурцовым, который воспитывался в московской школе «Северная звезда». Когда ему было десять лет, родители просто не смогли найти клюшку под правый хват, и Огурцову пришлось привыкать к тому, что он леворукий защитник.
В целом проблему с отсутствием праворуких игроков в молодежке можно считать единичной. Один из главных талантов нашего хоккея, 16-летний Иван Мирошниченко, играет правым хватом. В других возрастах праворуких тоже хватает. Но именно сейчас эта деталь все же может повлиять на результат. Остается надеяться, что уровень мастерства российских игроков сыграет свою роль.
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