Обвинять одного Ларионова в проблемах сборной нельзя. Лидеры молодежки пока проваливают МЧМ

Обозреватель «СЭ» — о слабой игре звезд нашей команды.

Матч с Чехией получился для российской сборной ужасным. Количество позитивных моментов по его итогам уверенно колеблется в районе нулевой отметке. Главному тренеру Игорю Ларионову есть, над чем поломать голову. Мне становится даже неудобно за свой прошлый материал, поскольку количество новых требований, советов и рекомендаций Профессору, которые идут со всех сторон, бьет через край. Я сторонник того, что каждому человеку надо давать несколько шансов, прежде чем выносить финальный вердикт о его способностях.

Однако есть один момент, который никогда нельзя целиком вешать на тренерский штаб. Провальная игра в трех матчах, включая товарняк с Канадой, в исполнении Подколзина, Амирова и Чинахова — не только зона ответственности Ларионова и его ассистентов. Все трое были выбраны в первом раунде на драфте НХЛ, что говорит о том, как их оценивают их заокеанские клубы и десятки скаутов. Нападающие отлично проявили себя на Кубке Карьяла, уже забивают на уровне КХЛ и должны на своих плечах вывозить атаку молодежки. Но этого пока и близко не видно. На троих у них всего один гол, забитый Чинаховым в пустые ворота в матче со сборной США.

Подколзин, принимающий участие в третьем чемпионате мира, пока не выглядит ключевой фигурой, на которой все держится. Амиров совершает больше всех потерь в команде, совершенно не компенсируя их острой игрой впереди. Лезть на чужой пятак он, похоже, и вовсе не собирается. Чинахов запомнился серией упущенных выходов «один в ноль» и тем, что растворяется на льду на долгие отрезки. Какие там «Ванкувер», «Торонто» и «Коламбус»? С такими «перфомансами» в ближайшем будущем разве что ВХЛ покорять.

Повесить эту проблему на одного Ларионова невозможно. Каждый из игроков в первую очень должен посмотреть в зеркало и спрашивать с себя. Нельзя ждать, что твою работу выполнит кто-то другой. Если им не удастся прибавить, то сборную ничего хорошего в Эдмонтоне точно не ждет.

Любая классная команда, претендующая на золото, отличается способностью к самоорганизации. Это касается не только взрослых мужиков в Квебеке-2008, когда Сергей Федоров во втором перерыве взял инициативу в свои руки, или Сочи-2014, где, наоборот, никто из игроков не смог составить «оппозицию» Зинэтуле Билялетдинову и что-то изменить.

Личный опыт основывается и на золотом Баффало-2011 — там команда собралась после пары поражений в группе отдельно без тренеров и смогла провести правильную перезагрузку. Через два года на турнире в Уфе за время первого перерыва полуфинального матча со шведами 19-летние парни сумели переосмыслить то, что делают не так, и вернулись на площадку совсем другими. Победы тогда добыть не удалось, но ход игры кардинально изменился — россияне уступили лишь в серии послематчевых бросков. Уверен, что и в сборных других возрастов была примерно та же самая картина. Спасать утопающим надо самих себя и не смотреть по сторонам.

Валерий Брагин часто любит подчеркивать, что не надо назначать лидеров искусственно. По ходу самого турнира команда сама вытолкнет их на поверхность. Примеров из прошлого хватает — Калинин, Голубев, Светлаков, Гурьянов и другие. При этом наши звезды тоже никуда не пропадали, поэтому в двух оставшихся матчах группового этапа со сборными Австрии и Швеции очень важно, чтобы Подколзин сотоварищи перестроились и проявили себя с наилучшей стороны. Без этого о финале и тем более золотых медалях можно даже не заикаться. Ждем, что смогут достать из себя игроки в ближайшие дни.