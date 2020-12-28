Ларионову пора включить режим диктатора. Иначе с МЧМ можно уехать ни с чем

Разбор проигранного матча с Чехией

Поражение от чехов в турнирном плане и близко не катастрофа. Бывает даже очень полезно вовремя получить от соперника по лицу и включить голову. Без преодоления самих себя не состоялось ни одной успешной команды. По крайней мере в случае с русскими парнями. За последние десять лет на молодежных чемпионатах мира сборной России всего лишь раз удалось обыграть чешскую команду уверенно. Это сделали в 2010-м в Баффало злые, как черти, парни из ставшей потом золотой молодежки Валерия Брагина, разгромившие соперника со счетом 8:3. С той поры сплошные проблемы — три поражения в пяти матчах на групповом этапе при всего лишь двух победах, которые были достигнуты с минимальной разницей (2:1 и 2:1Б). Год назад в Остраве россияне имели приличное преимущество, но уступили хозяевам (3:4). Игорь Ларионов тогда был на скамейке в качестве ассистента и на собственном опыте уже прочувствовал, чем может быть опасен нынешний оппонент.

Однако сейчас куда больше результата разочаровали игровые детали. Поражение вышло с российской стороны совершенно безыдейным. Только в начале первого и отчасти второго периодов нашей команде удалось задавить чехов агрессией и силовым давлением, заставив их с превеликим трудом отбиваться от атак. В остальном все развивалось по обыденному сценарию, исторически знакомому каждому. Сборная Чехии грамотно оборонялась количеством и ждала шанса в контратаке. Никакой высшей математики. Еще до того, как грубо ошиблись Мухамадуллин и Чайка, вратарю Аскарову несколько раз пришлось капитально тащить. Согласиться полностью с Ларионовым, вспомнившим на пресс-конференции о футбольном четвертьфинале ЧМ-2018 Россия — Испания, не могу. Чехи создали приличное количество моментов и не сидели все время на своей половине.

Броски с периметра, предсказуемое, как таблица умножения, большинство, отбитые части тела чешских игроков, ловивших раз за разом на себя шайбу — грустное резюме для нашей команды. Точь-в-точь как футбольные испанцы, запрограммированные на одну тактику и следующие ей до конца. Тренерский штаб россиян вроде бы работал и активно делал перестановки в звеньях, чтобы вдохнуть жизнь в команду. Только на льду ровным счетом ничего не поменялось. Еще можно объяснить неудачу, если кто-то из игроков позволил бы себе расслабленность или недостаточный настрой. Однако при просмотре по телевизору этого впечатления не было, что потом подтвердил и главный тренер.

У Ларионова с незапамятных времен сложился образ совсем не по-хоккейному интеллигентного человека. Невозможно представить, чтобы человек с прозвищем Профессором включал в раздевалке диктаторский режим Кинэна или Брагина, переворачивая попавшие под руку бытовые предметы и кроя игроков на чем свет стоит.

Одними изменениями в тройках тем не менее делу не поможешь, хотя напрашивается появление в ударных сочетаниях габаритных парней, готовых лезть напролом. Правильный эмоциональный настрой на молодежном уровне решает очень многое. Очень часто — почти все. Тусклая игра тех, кто должен решать дела в атаке, имею в виду Подколзина, Амирова и Чинахова, — еще один крайне неприятный вывод по итогам трех матчей, включая выставочную встречу с Канадой. Может, стоит вспомнить о простых истинах, приносивших успех Брагину? Пора приводить команду в чувство и делать ставку не только на кружевную работу в белых перчатках. Жаль только, что следующая игра с проходными австрийцами не станет серьезной проверкой. Остается ждать сборную Швеции.