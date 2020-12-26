Пресс-конференция после первой победы россиян над американцами (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира.

Игорь Ларионов, главный тренер сборной России

Об игре Ярослава Аскарова

— Матч сегодня получился непростым, — сказал Ларионов. — Начало турнира, серьезный соперник. В любом случае, мы победили благодаря шикарной игре Аскарова. Те моменты, которые были в третьем периоде, мы исправим. Пообщаемся с Николаем Хабибулиным и Ярославом. У нас нет сомнений, что Аскаров играет здорово и будет играть еще лучше. Первый матч спишем на волнение, которое характерно для любого игрока, не говоря уже о молодежи.

Об ошибках вратаря сборной США Спенсера Найта

— Когда играют две сильные команды, идет сумасшедшее давление на вратаря. Кто-то выдерживает, кто-то — нет. У него были ошибки, но они были допущены тогда, когда наша команда оказывала большое давление на защиту, на вратаря. Мы ищем любые способы, чтобы создавать опасные моменты у ворот соперника и забивать голы.

Об установке на третий период

— После второго периода говорили ребятам, что счет 4:1 — самый опасный. Когда ведешь в три шайбы и даешь сопернику немного кислорода, то есть пропускаешь второй гол, он получает уверенность. Над этим мы еще поговорим. Было удаление Ильи Сафонова, но в целом мы не развалились. Продолжали быть более терпеливыми с шайбой, выиграли ключевые вбрасывания в нашей зоне, когда американцы взяли тайм-аут.

Об игре первого звена

— Не всегда получается то, что хочешь увидеть. Эти ребята достойно провели тренировочный лагерь. Мы видим определенную «химию» между Хуснутдиновым, Амировым и Подколзиным. Но у нас есть время для маневра, чтобы посмотреть те сочетания, которые были на Кубке Карьяла. После матча сложно делать анализ. Нужно, чтобы эмоции остыли, чтобы все проанализировать и утром со свежей головой принять какие-то решения. Может, сделать перестановки в тройках, чтобы эти ребята играли более эффективно.

О канадском судействе

— Понятно, что мы играем в Канаде. Из-за пандемии у нас нет другого выбора — мы должны выходить и играть. Насколько я знаю канадских арбитров, они судят прилично. Игра состоит из ошибок, эмоций. У меня нет оснований не верить и сомневаться в компетенции судей, работающих на чемпионате мира.

О связке Грицюк-Чинахов

— Ребята находят свою игру, действуют очень хорошо. Нужно говорить о целом турнире. Всегда требуется время, чтобы почувствовать уверенность, которая им необходима. Безусловно, они начнут забивать, мы в них верим. Они знают, что у них есть полное доверие от тренерского штаба.

О голах четвертого звена

— Мы с тренерским штабом старались, чтобы у нас не было номинально третьего, четвертого или первого и второго звеньев. В матче с канадцами мы начинали именно тем звеном, которое сегодня забило три гола. Мы ждем от каждой тройки и от каждого игрока вклада, который они могут дать. Сегодня очень рад за этих ребят. Они отыграли блестяще, забили три важных гола. Приятно, что у нас есть козыри, которыми мы можем пользоваться в течение всего турнира.

Василий Пономарев , нападающий сборной России

— Матч получился напряженным, — сказал Пономарев. — Вне зависимости от того, что второй период был за нами, есть моменты, над которыми надо работать. Завтра у нас выходной. Постараемся пересмотреть некоторые детали, чтобы в концовке не было просадки, и мы все 60 минут играли на максимуме.

Не так много игрового времени? Мне кажется, мы играем достаточно. А самый созидательный хоккей — простой. Зачем придумывать что-то новое, если можно просто это сделать? Как показывает игра, мы можем действовать просто и получать результат.

Матчи с Канадой и США ничем не отличались. Просто у нас было больше времени акклиматизироваться. Но это только первая игра. Нам надо двигаться вперед и много над чем работать. Нас запомнят только по последней игре.

Илья Сафонов, нападающий сборной России

— Никакой наигровки со Спенсером Найтом не было, — сказал Сафонов. — В концовке матча немного расслабились. Нельзя допускать такого с любым соперником. Будем работать и исключать такие ошибки. Всплеск результативности во втором периоде закономерен. Мы работали, у нас появились моменты, мы их реализовали. В этом ничего нет удивительного. Работа всегда приветствуется и окупается.

О травме лидера сборной Канады Кирби Дака

— Желаю ему здоровья. Это был обычный игровой момент. Он пошел в меня жестко, чуть-чуть не повезло. Это игра — все бывает.

Нейт Лиман, главный тренер сборной США

— Думаю, мы должны лучше доставлять шайбу в чужой зоне, агрессивнее встречать соперника, — сказал Лиман. — Не могу сказать, кто из вратарей сыграет в матче с Австрией. Волф хорошо вышел на замену, в третьем периоде он спасал нас. У Найта были неудачные игры, и он всегда возвращался.