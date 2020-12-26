Суперстарт российской молодежки! Парни Ларионова обыграли американцев на МЧМ

Главный герой — Василий Пономарев с дублем.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира

Группа B

Россия U20 — США U20 — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Голы: Пономарев — 1 (Князев, Кирсанов), 8:07 — 1:0. Йорк — 1 (Кауфилд, Болди), 14:01 — 1:1. Бардаков — 1 (Грошев), 23:21 — 2:1. Пономарев — 2, 31:08 — 3:1. Сафонов — 1, 32:15 — 4:1. Фариначчи — 1 (Хеллесон, Бринк), 49:57 — 4:2. Зеграс — 1 (бол., Йорк), 57:42 — 4:3. Чинахов — 1 (п.в., Амиров, Хуснутдинов), 59:39 — 5:3.

Броски: 24 (8+7+9) — 26 (5+10+11).

Судьи: Гуен, Роэланд.

Вратари: Аскаров, 0:01) — Найт, 0:01, Вольф, 32:15, 57:12 — 57:42, 58:59).

Штраф: 8 — 2.

26 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Сборная США считается главным соперником россиян на групповом этапе молодежного чемпионата мира, и игра против американцев должна была показать, на что способна команда Игоря Ларионова. В контрольном матче с Канадой (0:1) российская сборная смотрелась неплохо, но было немного боязно — как тогда забить одному из лучших вратарей-юниоров Спенсеру Найту?

Наши основные надежды были связаны с двумя ударными тройками, но американцев в итоге огорчили не Подколзин, Амиров и Чинахов, а парни из нижних звеньев. «Мы играем просто», — заявил после первого периода Василий Пономарев, ставший автором первого гола российской сборной на турнире. Форвард признался, что отрабатывал подправления на пятаке, и это помогло в моменте с набросом Артемия Князева от синей линии.

До гола Пономарева американцы ни разу не бросили по воротам Ярослава Аскарова, и сразу после пропущенной шайбы перевели игру в чужую зону. И в итоге ответили практически такой же шайбой, автором которой стал Кэмерон Йорк.

Take a look at the goal that tied it up at one!#USAWJC | #WorldJuniors pic.twitter.com/OKetOkRAQW — USA Hockey (@usahockey) December 26, 2020

Россияне начали второй период ярко и практически сразу же снова вышли вперед. Максим Грошев сделал шикарную передачу под синию линию на Захара Бардакова, и тот переиграл Найта.

Правда, за несколько секунд до этого отличный момент был у американцев. Но Бобби Бринк после отличной передачи Берара не попал в пустой угол.

Brett Berard (NYR) with a perfect pass to Bobby Brink (PHI). Brink fails to hit the target. pic.twitter.com/m1TwUU5ZN1 — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 26, 2020

Увеличил преимущество российской сборной Пономарев, точно бросивший с кистей из левого круга вбрасывания. Центрфорвард четвертой тройки неожиданно стал главным героем команды.

После этого Найт совсем поплыл и ошибся на выходе. Его передачу на партнера перехватил Илья Сафонов и тут же бросил по воротам. Американский вратарь задел шайбу блином, но она все же попалав сетку.

Будущий напарник Сергея Бобровского (Найт задрафтован «Флоридой») отправился на скамейку, и это завело «звездно-полосатых». Российская сборная создала большой задел, но не успокоилась и проводила много времени в чужой зоне. Чтобы окончательно решить исход матча, нужно было еще использовать моменты, но Чинахов не реализовал выход «один в ноль». А вот Фариначчи использовал свой шанс на пятаке.

Take another look at the Farinacci goal that cut the deficit to two ??#USAWJC | #WorldJuniors pic.twitter.com/WXzAmYTFzz — USA Hockey (@usahockey) December 26, 2020

На последних минутах команду Ларионова подвела дисциплина: россияне схватили два удаления в чужой зоне. Одно из них реализовал Зеграс. Американцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но, по сути, реальных шансов сравнять счет у них не было. А Чинахов, убежав к чужим воротам, все-таки поразил цель.

Сборная России показала отличную игру в стартовом матче молодежного чемпионата мира — команда Ларионова играла в атакующий, комбинационный хоккей. Да, в третьем периоде парни заставили нас понервничать, но в итоге обыграли главного соперника в группе. При этом скрытых резервов хватает. В первую очередь, большего стоит ждать от ударной тройки — Подколзин, Хуснутдинов и Амиров сегодня остались в тени.