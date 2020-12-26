Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Сборная России с победы начала чемпионат мира, сборная США была обыграна с комфортным счетом, а от действий нашей команды сплошной восторг. Да, уже видно, что главный тренер не Валерий Брагин, тут пришли люди, которые знают, как получать удовольствие от работы. Были непростые моменты. Например, немного напрягла первая шайба в ворота Ярослава Аскарова, но через пару минут он совершил такое спасение, что стало ясно — с голкипером все в порядке.

Мы не просто оборонялись, а старались даже в сложные моменты у своих ворот начать атаку, навязать борьбу. Отличная игра в меньшинстве, отличные шайбы. Максим Грошев, перехватив в своей зоне, сразу поднял глаза и увидел рывок Захара Бардакова. И все так поступали, просто не все проходило. Атака при любой возможности, никто не выключается, когда шайба у американцев (вспомните вторую шайбу Василия Пономарева). Да, в концовке третьего периода появилась напряженность. Но мы подошли к этому отрезку со счетом 4:1, трудно было сконцентрироваться. Но очень понравились последние пять минут.

Да, пропустили две, но это и есть молодежный хоккей, когда проблемы создаются на ровном месте. И эмоции захлестнули, иначе никак не объяснить два штрафа в чужой зоне. Но даже в этой непростой ситуации мы искали возможность атаковать. Точку поставил Егор Чинахов и теперь в следующих встречах группового нам надо просто забрать свое. Мы считались фаворитами и после первого испытания остались ими.

Матч

Цифры говорят, что у «Локомотива» все в порядке: команда находится на комфортном месте в таблице, шесть побед в последних восьми играх. Но смотреть на игры ярославцев невозможно. Я понимаю, когда такой хоккей Андрей Скабелка ставил в «Сибири», в «Барысе». И добивался результата, особенно в Новосибирске. Но в «Локомотиве» другой уровень хоккеистов, однако мы видим какой-то новосибирский клуб, причем, худших времен, когда команда не попала в плей-офф. Как можно так пользоваться кадровым богатством? Непонятно.

Игра против «Сочи» была единственной в пятницу, и она оставила гнетущее впечатление. Да, все закончилось хорошо, победа — 6:3, но полтора периода был настоящий кошмар.

— У нас нет никаких запретов в атаке, но в обороне все должны отрабатывать, — повторяет Скабелка практически всегда, когда ему ставят в упрек качество хоккея. Но при таком стиле нет смысла развивать своих игроков, искать талантливую молодежь и хвалиться своей системой. Так можно играть с любыми хоккеистами. Вряд ли кто-то из игроков ярославцев получает удовольствие от хоккея. И победы если и улучшают настроение, то ненадолго. Обыграли-то на этот раз даже не команду, а сборную хоккеистов, у которых очень неопытный тренер и нет менеджмента. А проиграли в этом месяце «Барысу» и ЦСКА. Как только нужно больше времени уделять атаке, так сразу проблемы. Может быть, все-таки лучше использовать свои козыри?

Решение

Патрис Кормье из «Ак Барса» получил трехматчевую дисквалификацию решением СДК. И снова вопросы к спортивно-дисциплинарному комитету. Дисквалификации бы не было, если в комитете отменили пятиминутное наказание, заработанное игроком казанского клуба. Потому, что в том эпизоде не было ровным счетом ничего такого. Кормье правильно атаковал Андрея Миронова, не бил в голову, не было опасного расстояния до борта, но защитник динамовцев ударился головой об стекло и упал. Накажите тогда уже и Егора Яковлева за то, что он попал шайбой в лицо Эдуарду Гиматову. В чем разница-то?

При этом, насколько мне известно, штраф Кормье признан судьями ошибочными, но СДК уже не первый раз демонстрирует полное непонимание хоккея. В комитете Алексей Анисимов и Александр Поляков, которые все должны понимать, но у них только по одному голосу. Получается, что неправильные решения принимают Валерий Каменский, Ильдар Мухометов и Алексей Бадюков. Вроде бы все играли в хоккей, должны понимать нюансы каждого эпизода, но все время есть ощущение, что это посторонние люди, которые просто ни разу не выходили на лед. Бадюков еще, по каким-то неведомым причинам, комментирует матчи и все время пытается оправдать свои > решения в СДК. Такие истории, как с Кормье, как с Паниным (помните, эпизод с Шумаковым) убивают наш хоккей не меньше, чем махинации наших менеджеров с зарплатами игроков. Надо распускать комитет в нынешнем составе. Слишком много плохих решений.