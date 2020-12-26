Михаил Зислис разбирает игру команды Игоря Ларионова.

Сборная России прервала серию из пяти поражений на молодежных чемпионатах мира от американцев. Все для нашей команды сложилось на удивление просто. Ей не понадобилось совершать ничего фантастического. Соперник оказался на удивление мягким, податливым и местами даже робким. Но это его проблема и ничья другая.

«Звездно-полосатые» вместо агрессии, давления и силовых единоборств слишком долго пытались действовать быстро и тонко. Не сработало. Лишь в концовке, когда надо было спасать американское отечество, сборная США предприняла погоню и заставила россиян понервничать.

Победа никогда не бывает плохим событием, но во второй раз с теми же самыми вводными данными может и не прокатить. Грань от едва не пропущенной шайбы при счете 1:1, когда американцы не использовали ситуацию «два в одного», и последующего удачного стечения обстоятельств — гол Бардакова в контратаке, ошибки ключевого защитника Сэндерсона и топ-вратаря Найта — выглядела достаточно тонкой.

Brett Berard (NYR) with a perfect pass to Bobby Brink (PHI). Brink fails to hit the target. pic.twitter.com/m1TwUU5ZN1 — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 26, 2020

С назначением Игорем Ларионова и шикарной игрой на Кубке Карьяла все ждали от сборной России не менее роскошного продолжения. В «советском стиле» через контроль шайбы, выход в атаку через умные передачи и нестандартные решения в чужой зоне. Однако, если анализировать и голы, и большинство опасных моментов в исполнении российской команды, то налицо совсем другое: броски и подставление, контратаки после длинного паса, давление на американских игроков с шайбой. «Самый созидательный хоккей — простой, — автор дубля Пономарев, отвечая на мой вопрос, был точен в формулировке. — Зачем придумывать что-то новое, если можно просто это сделать? Как показывает игра, мы можем действовать просто и получать результат».

Не знаю, одобрит ли целиком эту фразу Ларионов. Но, например, у первого звена, которое должно отвечать за результат и красоту, мало что получилось. Главный тренер после матча дал понять о готовности к перестановкам в сочетаниях, вспомнив как раз о Кубке Карьяла. Тогда Амиров, играя в третьем звене, имел возможность творить и брать инициативу в свои руки, а присутствие в первой тройке Афанасьева придавало ей нужный баланс.

Хорошая глубина состава — всегда большой плюс. Против американцев решающая роль оказалась у работяг из четвертого звена. Хотя Пономарев провел на льду чуть более восьми минут — меньше из нападающих игрового времени было только у совсем незаметного Фирстова.

И еще один момент, который сильно смутил. Нервные действия вратаря Аскарова заставили чуть ли не с ужасом вспомнить прошлый турнир, который ему не удался. Он зачем-то устроил «танец Эйвери» наоборот, лишая американского нападающего обзора при начале нашей атаке. Пропустил парочку не самых сложных для себя шайб и запомнился излишней суетой в одном из эпизодов, когда начал ползать от штанге к штанге. После своего прогресса в СКА, отличной игры на финском этапе Евротура и в выставочном матче со сборной Канадой, от Аскарова такого не ждешь. Видимо, демоны из прошлого сегодня не дали ему чувствовать себя на 100 процентов уверенным.

Меня удивила слова Ларионова накануне, когда он назвал Аскарова первым номером и пообещал, что тот сыграет на турнире шесть матчей из семи как минимум. Вотум доверия, вынесенный заранее, может стать и злом. Год назад 17-летнего юниора уже пытались с самого начала сделать основным вратарем и погорели на этом.

Аскаров тогда не справился с психологическим давлением. Даже Василевский, нынешняя суперзвезда «Тампы» и, вероятно, лучший голкипер на планете, лишь на своем третьем молодежном чемпионате мира стал основным. До этого он делил место в воротах с Макаровым, который сейчас играет в «Словане».

У нынешнего тренера вратарей сборной Николая Хабибулина может быть свое видение вопроса. В СКА Аскарову никто не дает играть за красивые глаза. Ему приходится выгрызать свое место под солнцем в жесточайшей конкуренции со взрослыми мужиками, вратарями сборной Швеции и Росиии — Хелльбергом и Самоновым. А еще был пользовавшийся необычайным доверием, несмотря на явные ошибки, Бердин. Может, и не надо Аскарову делать ненужную услугу сейчас?

Излишнее волнение вратаря можно списать на первый матч, как сказал Ларионов. Пусть это будет лишь мелкий эпизод на общем, позитивном фоне. Нельзя не выделить в целом удачно действовавшую линию обороны, которую каждый год до начала чемпионата мира у сборной России считают проблемной. Наши защитники и в матче с канадцами, которые постоянно летели играть в силовое давление, справлялись со своими обязанностями хорошо. В первой встрече турнира американские форварды были менее активны, поэтому дрожать, переживая за нашу оборону, почти не приходилось. Не частый повод для оптимизма применительно к сборной России на любом турнире — от детского до Олимпиады с участием всех сильнейших.