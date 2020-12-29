Австрийский вундеркинд из топ-10 драфта НХЛ мечтает стать новым Дацюком. Сегодня он сыграет против России

Рассказываем про главную звезду сборной Австрии — нападающего Марко Росси, которого в первом раунде драфта-2020 выбрала «Миннесота».

Поражение российской молодежки от сборной Чехии дало понять, что расслабляться на турнире в Эдмонтоне нельзя ни на секунду. На молодежном уровне, где грамотная тактика, характер и эмоции зачастую нивелируют разницу в классе, дать бой может даже беспросветный аутсайдер. Грозные канадцы, отгрузив 16 шайб обескровленным немцам, с большим трудом справились со сборной Словакии (3:1).

Легкой прогулкой в группе для россиян может стать только матч с Австрией — командой, вернувшейся в элиту в сезоне-2019/20. Год назад в первом дивизионе сборная одержала четыре победы в пяти матчах и вырвала билет до Эдмонтона у белорусов. Шансов, что команда Роджера Бадера останется в сильнейшей группе, немного. Но для австрийцев выходить против лучших молодых игроков планеты — уже большая победа. Они получают бесценный опыт, который поможет им на будущих турнирах, как на клубном уровне, так и на национальном.

Главная надежда сборной Австрии на МЧМ-2020 — потенциальная звезда НХЛ Марко Росси. Талантливый нападающий в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром CHL, и на драфте-2020 его под 9-м номером задрафтовала «Миннесота» (выше Аскарова, Амирова, Мухамадуллина и Чинахова). Для австрийского хоккея это стало невероятным прорывом. 14 лет руководители клубов НХЛ не обращали внимания на их игроков, а осенью выбрали сразу трех хоккеистов из Австрии.

Австрийские хоккеисты на драфте НХЛ с 2003 года. Фото «СЭ»

Росси стал вторым австрийцем в истории, который был выбран в первом раунде драфта НХЛ. В 2003 году «Баффало» выбрал нападающего Томаса Ванека под 5-м номером. Форвард провел 1029 матчей в сильнейшей лиге планеты, набрал 789 (373+416) очков и заслуженно считается самым успешным хоккеистом в истории страны. В феврале Ванек завершил игровую карьеру и сосредоточился на тренерской деятельности.

До достижений Томаса Росси еще далеко, но уже сейчас его вовсю сравнивают с легендой «Баффало». Хоккеем Марко увлекся с трех лет. Его отец — Микаэль Росси — 20 сезонов выступал на профессиональном уровне и даже поучаствовал в двух молодежных чемпионатах мира. Правда, в дивизионе «В». Так что выбор Марко был предсказуем. Он неоднократно отмечал, что папа сыграл огромную роль в его развитии. С малых лет Росси-старший приучал сына играть на партнеров, полностью выкладываться на тренировках и получать удовольствие от матчей.

В десять лет Марко переехал в Швейцарию, где уровень подготовки хоккеистов был объективно выше. Правда, переезд в его случае сопоставим с одним кругом по кольцевой ветке московского метро. Семья Росси жила на австрийско-швейцарской границе, и соседнее государство находилось в 15 минутах езды. Некоторое время нападающий отыграл в системе «Цюриха», а свой последний сезон перед отъездом за океан провел во второй по силе швейцарской лиге. В 16 лет он играл против взрослых команд.

В 2018 году Росси отправился в Северную Америку, чтобы продолжить развиваться на виду у энхаэловских скаутов. Австрийца на импорт-драфте CHL выбрала «Оттава 67», и нападающий присоединился к команде из лиги Онтарио. Словно и не заметив смены чемпионата, Марко наколотил 65 (29+36) очков в 53 матчах первого сезона. На следующий год Росси стал лучшим бомбардиром всей CHL (120 (39+81) очков в 56 играх). Австриец опередил в том числе и канадского таланта Коула Перфетти, который зажигает на МЧМ в составе «Кленовых листьев».

Собрав коллекцию индивидуальных трофеев, Росси повысил свои котировки перед драфтом НХЛ. Эксперты включали преемника Ванека в топ-10, поэтому высокий выбор ни для кого удивлением на стал. Росси под 9-м номером забрала «Миннесота», с которой он уже подписал трехлетний контракт новичка.

Чтобы проспект длительное время не сидел без дела, «Уайлд» отпустили его за практикой в Европу, где он договорился с «Цюрихом». Увы, зажечь в чемпионате Швейцарии у Росси не получилось. До старта МЧМ-2020 он провел только один матч, а остальное время лечился и отбывал положенный карантин после коронавируса.

Многие считают, что Росси в свои 19 лет уже готов ко взрослому хоккею. При росте 176 см и весе 84 кг Марко — физически крепкий парень с невероятным талантом. Мягкие кисти, отличное видение площадки и чувство паса — эти качества делают из него отличного плеймейкера. Ему по силам и партнера вывести на пустой угол, и самому создать и реализовать момент практически из ничего. Своим кумиром австриец называл Павла Дацюка, который впечатлял его навыками двухстороннего форварда.

— Я всегда отслеживал хайлайты НХЛ, потому что не мог смотреть матчи в прямом эфире из-за разницы во времени. У меня никогда не было любимой команды, но моим любимым игроком был Павел Дацюк. Мне нравится, как он играет в атаке и в обороне, — говорил Росси.

Шансы, что австрийцы дадут бой сборной России, близки к нулю. По всем компонентам команда Игоря Ларионова превосходит соперника, а главное — у парней нет шапкозакидательского настроения. Но кого точно стоит опасаться у сборной Австрии, так это Росси. В детстве он мог получить швейцарское гражданство и выступать сейчас за более конкурентоспособную сборную. Но Марко остался верен родине и теперь ведет за собой австрийскую команду. Пока на молодежном уровне, но в ближайшем будущем — и на взрослом. Для этого у него все есть.