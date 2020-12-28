Вратарь молодежной сборной Чехии прокомментировал победу над Россией

Вратарь молодежной сборной Чехии Лукаш Парик прокомментировал победу над Россией (2:0) в матче молодежного чемпионата мира.

«Думаю, все идет от тренировок. Если мы понимаем систему, упорно работаем, то добиваемся результата. Если мы и дальше рассчитываем на успешное выступление, то должны оставаться единым целым. И продолжать работать с удвоенной энергией», — приводит слова Парика в Twitter журналист Джон Ховен.

Парик отразил все 30 бросков по своим воротам. Россия не забила ни одного гола в матче МЧМ впервые с 2012 года.