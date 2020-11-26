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Впервые на молодежном чемпионате мира будут работать только канадские арбитры

18:13
Арбитры МЧМ. Фото Hockey Canada.
Арбитры МЧМ. Фото Hockey Canada.
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26 судей из Канады были выбраны для работы на молодежном чемпионате мира по хоккею, сообщает Hockey Canada. Впервые в истории все арбитры МЧМ будут представлять эту страну.

В список включены 14 главных арбитров и 12 лайнсменов. Такое решение было принято по соображениям безопасности и из-за ограничений на передвижения между странами, связанных с пандемией коронавируса.

Молодежный чемпионат мира состоится с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Весь турнир пройдет в Эдмонтоне (Канада) при пустых трибунах из-за COVID-19.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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