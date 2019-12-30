Президент ФХР Владислав Третьяк не имеет претензий к игрокам молодежной сборной России после поражения от США на чемпионате мира (1:3).

— Американцы использовали свои моменты, наши — нет. Игра была равной, и у наших игроков моментов было много, но счастье было на их стороне, — цитирует ТАСС Третьяка. — К ребятам трудно предъявить претензии. Видно, что у них есть запал, у них все впереди.

Я вижу, что у команды есть игра, есть ошибки, которые тренеры почистят. Самое главное, что есть команда: ребята бьются, ложатся под шайбу, нет безразличия, неуважения к сопернику. Но сегодня удача была на стороне американцев. Это все предварительные матчи, но они очень важны, команда у нас неплохая, дай бог ей удачи.