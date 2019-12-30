Василий Подколзин: «Когда играл по юниорам, американцы были сильнее. Мы не забили свои голы»

Форвард молодежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от сборной США на групповом турнире МЧМ.

— Сегодня не хватило эмоций?

— Да нет, нормально всего хватило. В принципе, все было плюс-минус так же, как и вчера в плане самоотдачи и настроя. Не забили свои голы.

— Если бы было как вчера, то Романов не тормошил бы вас на лавке?

— Мы всегда друг друга поддерживаем, не знаю.

— Что у нас с большинством?

— Будем работать.

— Можно ли поправить ситуацию в короткие сроки?

— Завтра посмотрим видео, поговорим между собой, поговорим с тренером по большинству и придем к какому-то общему выводу.

— Обычно американцы открывают среднюю зону. Сегодня были какие-то нетипичные американцы, согласны?

— На самом деле, это не та сборная, которая была, когда мы играли по юниорам. То есть, когда я за 2000-й год ездил на турнир в Плимуте, и по своему году играл, американцы были не такими. Те запирали в зоне и возили так, что все было по делу. Сегодня же туда-сюда, где-то они, где-то — мы. После второго периода по броскам 17-17 было. Обидно, что не забили свои голы, еще и пропустили обидно. (Игорь Еронко)