Валерий Брагин об МЧМ в Чехии: «В Канаде получше с посещаемостью, в Чехии могут быть полупустые трибуны»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал по подготовке к молодежному чемпионату мира.

— Вы неделю тренируетесь. Сегодня мы увидели сочетания звеньев. Они будут окончательными на турнире?

— Нет, мы ищем оптимальный вариант. Две контрольные игры покажут. Если все устроит, начнем с этими сочетаниями. Нет — будем искать дальше.

— Когда будет отсев тех, кто не попадет в заявку на турнир?

— После двух контрольных игр.

— Травмы Завгороднего и Рожкова сказались?

— Рожкова не знаю, а вот Завгородний — игрок ведущих звеньев.

— Кто из вратарей производит на вас большее впечатление?

— Все работают одинаково. Пока сложно сказать.

— С учетом того, что турнир будет проходить в Европе, изменилась ли как-то подготовка к нему?

— Нет. Просто когда он проходит в Канаде, мы улетаем на два дня раньше.

— А вообще это плюс для нас, что турнир проходит в Чехии?

— Разницы вообще никакой. Когда играем в Канаде, получше с посещаемостью. В Европе могут быть полупустые трибуны. (Алексей Шевченко)