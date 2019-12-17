Стали известны составы звеньев молодежной сборной России на МЧМ-2020
11:32
Стали известны составы звеньев сборной России перед молодежным чемпионатом мира.
Вратари: Мифтахов, Исаев, Аскаров.
Первое звено: Журавлев — Романов, Александров — Хованов — Денисенко.
Второе звено: Замула — Мисюль, Дорофеев — Воронков — Соколов.
Третье звено: Галенюк — Пыленков, Подколзин — Морозов — Марченко.
Четвертое звено: Телегин — Малышев, Сорокин — Комиссаров.
Пятое звено: Гордеев — Зоркин, Шабловский — Круглов — Грошев.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.
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