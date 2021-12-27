Судьи засчитали гол Мичкова, хотя ворота шведов были сдвинуты. Как такое возможно?

В третьем периоде матча МЧМ-2022 Россия — Швеция канадские арбитры Роберт Хеннеси и Кайл Ковальски засчитали гол российского форварда Матвея Мичкова, хотя ворота шведского голкипера были сдвинуты. Несмотря на странность такого решения, оно принято по всем правилам.

Когда Мичков прорвался к воротам, он был сбит шведским защитником. Судьи зажгли отложенный штраф, но игра не была остановлена, так как голкипер не зафиксировал шайбу. После того, как Мичков был сбит, он врезался в Валльстеда, однако атаки вратаря в этом моменте не было, так как Матвей сделал это не по своей инициативе. Контакт с голкипером помешал шведу остановить бросок, а затем по инерции Мичков сдвинул ворота, после чего раздался свисток одного из главных судей. В этот же момент шайба пересекла линию ворот. После видеопросмотра гол был засчитан.

Probably the weirdest goal you'll ever see... pic.twitter.com/aanJlYKqT8 — TSN (@TSN_Sports) December 26, 2021

Дело в том, что после частых похожих случаев (один из самых ярких — шайба нашей сборной в сдвинутые ворота сборной США на ОИ-2014 в Сочи, в итоге не засчитанная) ИИХФ внесла пункт правил, который действует по всему миру, в том числе и в КХЛ. Он гласит следующее:

«Арбитр должен засчитать взятие ворот, если он считает, что игрок произвел бы взятие ворот попав в область, обычно занимаемую воротами, если бы они не были бы сдвинуты».