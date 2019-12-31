Швейцария победила Финляндию и в 1/4 финала МЧМ-2020 сыграет с Россией

Сборная Швейцарии победила Финляндию в заключительном матче группы A на молодежном чемпионате мира — 5:2. Швейцарская команда стала второй в группе и в четверг, 2 января 2020 года, сыграет с третьей сборной группы B. В случае победы Канады над Чехией (7:2 в третьем периоде) ею станет Россия.

Матчи первого раунда плей-офф пройдут в четверг, 2 января. Россия сыграет со Швейцарией в городе Тршинец, куда переезжает из Остравы.

Молодежный чемпионат мира-2020

Группа A

Финляндия — Швейцария — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Хонка — 1 (бол., Хейнола, Танус), 12:49 — 1:0. Берри — 1 (С. Шмид), 20:19 — 1:1. Жобен — 1 (Эбишер, Патри), 22:18 — 1:2. Оден — 2 (Томсон, Ноусиайнен), 28:33 — 2:2. Берри — 2 (Веттер, С. Шмид), 36:03 — 2:3. Кнак — 2 (Берни, Эбишер), 50:03 — 2:4. Нусбаумер — 2 (мен., п.в.), 59:48 — 2:5.

Вратари: Аннунен (58:01 — 59:48) — Шарлен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (7+19+12) — 22 (7+9+6).

Судьи: Морозов, Харнебринг.

31 декабря. Тршинец. Werk Arena.

Группа A: Швеция — 11 очков , Швейцария — 9, Финляндия — 7, Словакия — 3, Казахстан — 0.