Североамериканский эксперт обвинил канадскую лигу во лжи после отмены молодежной Суперсерии с Россией

Канадский журналист и эксперт по молодежному хоккею Стив Курнианос раскритиковал решение отменить Суперсерию между молодежной сборной России и сборными канадских молодежных лиг.

Причиной отмены Суперсерии стали ограничения по коронавирусу, принятые правительством Канады.

«Извините, но я не люблю, когда мне лгут. Если Канадская хоккейная лига отменяет Суперсерию, так как не получит финансовую выгоду, то так и скажите. Можно было сыграть и при пустых трибунах. Молодые ребята не обратили бы внимания», — написал Курнианос в Twitter.

Sorry but I don't like being lied to. If the CHL is cancelling the Super Series because it won't make money without fans, then come out and say so. The spirit of competition should matter. Play in an empty arena. The kids won't care. — Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) September 26, 2021

Вместо отмененной серии игроки молодежной сборной России примут участие в Кубке Германии и Турнире четырех наций, который пройдет в Швеции.