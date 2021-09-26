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Североамериканский эксперт обвинил канадскую лигу во лжи после отмены молодежной Суперсерии с Россией

19:25
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Канадский журналист и эксперт по молодежному хоккею Стив Курнианос раскритиковал решение отменить Суперсерию между молодежной сборной России и сборными канадских молодежных лиг.

Причиной отмены Суперсерии стали ограничения по коронавирусу, принятые правительством Канады.

«Извините, но я не люблю, когда мне лгут. Если Канадская хоккейная лига отменяет Суперсерию, так как не получит финансовую выгоду, то так и скажите. Можно было сыграть и при пустых трибунах. Молодые ребята не обратили бы внимания», — написал Курнианос в Twitter.

Вместо отмененной серии игроки молодежной сборной России примут участие в Кубке Германии и Турнире четырех наций, который пройдет в Швеции.

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Иван Шитик все материалы автора

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