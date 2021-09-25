Канадская хоккейная лига (CHL) на официальном сайте подтвердила отмену ежегодной Суперсерии молодежной сборной России против канадских юниорских команд.

Серия отменена второй год подряд из-за ситуации с коронавирусом. При этом лига сообщила, что намерена возобновить проведение серии в 2022 году.

В рамках Суперсерии, проводившейся с 2003 по 2019 годы, сборная России традиционно встречается со сборными Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).