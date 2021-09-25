Молодежную Суперсерию Россия — Канада планируют возобновить в 2022 году
Канадская хоккейная лига (CHL) на официальном сайте подтвердила отмену ежегодной Суперсерии молодежной сборной России против канадских юниорских команд.
Серия отменена второй год подряд из-за ситуации с коронавирусом. При этом лига сообщила, что намерена возобновить проведение серии в 2022 году.
В рамках Суперсерии, проводившейся с 2003 по 2019 годы, сборная России традиционно встречается со сборными Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).
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