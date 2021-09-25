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Молодежную Суперсерию Россия — Канада планируют возобновить в 2022 году

15:53
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Канадская хоккейная лига (CHL) на официальном сайте подтвердила отмену ежегодной Суперсерии молодежной сборной России против канадских юниорских команд.

Серия отменена второй год подряд из-за ситуации с коронавирусом. При этом лига сообщила, что намерена возобновить проведение серии в 2022 году.

В рамках Суперсерии, проводившейся с 2003 по 2019 годы, сборная России традиционно встречается со сборными Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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