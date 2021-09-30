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Стартовала волонтерская кампания молодежного чемпионата мира по хоккею-2023

18:42
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В Новосибирске и Омске стартовала заявочная кампания для волонтеров к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, сообщает официальный сайт Исполнительной дирекции МЧМ-2023.

Отмечается, что заявку на участие в первенстве в качестве волонтера сможет подать каждый желающий в возрасте от 16 лет для жителей Новосибирска и в возрасте от 18 лет для жителей других регионов Российской Федерации.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Дополнительная информация:

http://direct2023.ru/novosti/?ELEMENT_ID=126

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Екатерина Савостина все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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