Стартовала волонтерская кампания молодежного чемпионата мира по хоккею-2023

В Новосибирске и Омске стартовала заявочная кампания для волонтеров к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, сообщает официальный сайт Исполнительной дирекции МЧМ-2023.

Отмечается, что заявку на участие в первенстве в качестве волонтера сможет подать каждый желающий в возрасте от 16 лет для жителей Новосибирска и в возрасте от 18 лет для жителей других регионов Российской Федерации.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.