Сборная США объявила расширенный состав на молодежный чемпионат мира
22:12
Сборная США объявила расширенный состав на молодежный чемпионат мира-2022.
Молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет с 26 декабря по 5 января.
Напомним, накануне из-за штамма «омикрон» была отменена зимняя Универсиада в Швейцарии, которая должна была состояться в декабре.
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