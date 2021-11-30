Сборная США объявила расширенный состав на молодежный чемпионат мира-2022.

Introducing the preliminary roster for the 2022 U.S. National Junior Team! ?? #WorldJuniors #USAWJC — USA Hockey (@usahockey) November 30, 2021

Молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет с 26 декабря по 5 января.

Напомним, накануне из-за штамма «омикрон» была отменена зимняя Универсиада в Швейцарии, которая должна была состояться в декабре.