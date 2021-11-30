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Сборная США объявила расширенный состав на молодежный чемпионат мира

22:12

Сборная США объявила расширенный состав на молодежный чемпионат мира-2022.

Молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет с 26 декабря по 5 января.

Напомним, накануне из-за штамма «омикрон» была отменена зимняя Универсиада в Швейцарии, которая должна была состояться в декабре.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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