Молодежная сборная Китая снялся с чемпионата мира из-за пандемии коронавируса

Молодежная сборная Китая отказался от участия в чемпионате мира во втором дивизионе группы В. Федерация хоккея Китая мотивировала свое решение эпидемией коронавируса, которая бушует по всему миру, сообщает сайт международной федерации хоккея.

Таким образом, в турнире примут участия пять сборных: Сербия, Нидерланды, Хорватия, Бельгия и Исландия. Соревнования пройдут в январе в Сербии.