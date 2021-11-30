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МЧМ по хоккею 2021
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Молодежная сборная Китая снялся с чемпионата мира из-за пандемии коронавируса

17:42
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Молодежная сборная Китая отказался от участия в чемпионате мира во втором дивизионе группы В. Федерация хоккея Китая мотивировала свое решение эпидемией коронавируса, которая бушует по всему миру, сообщает сайт международной федерации хоккея.

Таким образом, в турнире примут участия пять сборных: Сербия, Нидерланды, Хорватия, Бельгия и Исландия. Соревнования пройдут в январе в Сербии.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное