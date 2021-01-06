Ротенберг рассказал, останется ли Ларионов в сборной России после МЧМ-2021

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал итоги выступления российской сборной на МЧМ-2021. В матче за третье место Россия проиграла команде Финляндии со счетом 1:4.

Для главного тренера Игоря Ларионова этот турнир стал первым в тренерской карьере. На групповом турнире россияне стали вторыми, а в полуфинале плей-офф уступили Канаде — 0:5.

«8 января мы планируем встретиться с тренерским штабом и игроками. В целом по тренерскому штабу нужно собраться и все вопросы проговорить. У Игоря Николаевича действующий контракт. У нас система выстроена на олимпийский цикл, до Китая.

Думаю, что сейчас нужно поддержать всех игроков за проделанную работу и поблагодарить за этот турнир. Сходу делать в такое сложное время какой-то разбор полетов Федерация хоккея России не будет, дождемся возвращения команды, поговорим с тренерами. Мы обсудим все детали с игроками и тренерским штабом, получим полноценную обратную связь", — цитирует ТАСС Ротенберга.