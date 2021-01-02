Россия занимает четвертое место в рейтинге, на основе которого составят полуфинальные пары МЧМ
22:50
После победы сборной России в четвертьфинале МЧМ над Германией (2:1) будут сыграны другие матчи плей-офф:
Канада — Чехия
Финляндия — Швеция
США — Словакия
По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы
Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. После первого четвертьфинала этот рейтинг выглядит так:
1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Чехия. 7. Словакия.
(Павел Климовицкий)
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