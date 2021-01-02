Россия занимает четвертое место в рейтинге, на основе которого составят полуфинальные пары МЧМ

После победы сборной России в четвертьфинале МЧМ над Германией (2:1) будут сыграны другие матчи плей-офф:

Канада — Чехия

Финляндия — Швеция

США — Словакия

По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. После первого четвертьфинала этот рейтинг выглядит так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Чехия. 7. Словакия.

(Павел Климовицкий)