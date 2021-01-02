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Россия занимает четвертое место в рейтинге, на основе которого составят полуфинальные пары МЧМ

22:50
Молодежная сборная России. Фото ИИХФ.
Молодежная сборная России. Фото ИИХФ.
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После победы сборной России в четвертьфинале МЧМ над Германией (2:1) будут сыграны другие матчи плей-офф:

Канада — Чехия

Финляндия — Швеция

США — Словакия

По регламенту МЧМ перед полуфиналами пройдет посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. После первого четвертьфинала этот рейтинг выглядит так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Чехия. 7. Словакия.

(Павел Климовицкий)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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