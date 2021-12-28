МЧМ по хоккею 2022
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Молодежная сборная России одержала первую победу на МЧМ-2022, обыграв Швейцарию

02:52
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Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла Швейцарию со счетом 4:2.

В составе россиян отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Россия U20 — Швейцария U20 — 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Голы: Юров — 1 (Чибриков), 7:21 — 1:0. Злодеев — 1 (Дидковский), 15:42 — 2:0. Тютнев — 1 (Савиков, Юров), 17:39 — 3:0. Бьяска — 1 (Сидлер, Фарни), 18:56 — 3:1. Мичков — 3 (Демидов, Хуснутдинов), 51:57 — 4:1. Рицман — 1 (Алленспах, Штройле), 58:45 — 4:2.

Вратари: Гуськов — Паше.

Штраф: 4 — 2.

Судьи: Блоски, Фернандес.

28 декабря. Ред-Дир. WP Centrium.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде