Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира. В игре 1/4 финала россияне обыграли Швейцарию со счетом 3:1. В составе российской команды дубль оформил Дмитрий Воронков, еще одну шайбу провел Александр Хованов.

Соперник России по полуфиналу определится после окончания всех матчей 1/4 финала.

Матчи 1/2 финала пройдут в субботу, 4 января (начало 17.00 и 21.00). Пары полуфиналистов будут составлены на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Швейцария — Россия — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Голы: Воронков — 2 (бол., Денисенко, Александров), 21:12 — 0:1. Жобен — 2 (Зальцгебер), 27:08 — 1:1. Хованов — 2 (Денисенко), 34:07 — 1:2. Воронков — 3 (бол., Замула, Хованов), 38:13 — 1:3.

Вратари: Холленштайн (56:48 — 58:13) — Аскаров.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 15 (3+7+5) — 36 (10+15+11).

Судьи: Кэмпбелл, Хейккинен.

2 января. Тршинец. Werk Arena.

Трансляция матча Швейцария — Россия