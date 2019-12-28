Россия нанесла Канаде самое крупное поражение на МЧМ
Сборная России разгромила Канаду со счетом 6:0 в матче молодежного чемпионата мира. Для канадцев эта неудача стала самой крупной в официальной истории турнира. Трижды североамериканцы уступали с разницей в пять шайб — дважды по 2:7 (СССР и СНГ) и однажды 1:6 (Чехословакии). В XXI веке канадцы всего дважды проигрывали в четыре шайбы — американцам в полуфинале МЧМ-2013 и финнам в полуфинале МЧМ-2014.
Стоит отметить, что на неофициальных чемпионатах мира канадцы, представленные юниорскими клубами, дважды терпели более унизительные неудачи. В 1974 году «Питерборо Питс» был разгромлен сборной СССР — 0:9, а два года спустя «Шербук Касторс» ответил одним голом на 17 (!!!) шведских. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные поражения сборной Канады на МЧМ
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матч
|
28.12.2019
|
Отсрава
|
Гр.турнир
|
Россия — 0:6
|
04.01.1989
|
Анкоридж
|
Гр.турнир
|
СССР — 2:7
|
02.01.1992
|
Фюссен
|
Гр.турнир
|
Чехословакия — 1:6
|
04.01.1992
|
Фюссен
|
Гр.турнир
|
СНГ — 2:7
|
28.12.1980
|
Ландсберг
|
1-й гр.турнир
|
СССР — 3:7
|
31.12.1980
|
Ландсберг
|
Турнир за выживание
|
США — 3:7
|
30.12.1992
|
Ленинград
|
Гр.турнир
|
СССР — 3:7
|
29.12.1986
|
Пьештяны
|
Гр.турнир
|
США — 2:6
|
26.12.1997
|
Хельсинки
|
Гр.турнир
|
Швеция — 0:4
|
03.01.2013
|
Уфа
|
1/2 финала
|
США — 1:5
|
04.01.2014
|
Мальме
|
1/2 финала
|
Финляндия — 1:5
|
02.01.1986
|
Гамильтон
|
Гр.турнир
|
СССР — 1:4