Россия нанесла Канаде самое крупное поражение на МЧМ

Сборная России разгромила Канаду со счетом 6:0 в матче молодежного чемпионата мира. Для канадцев эта неудача стала самой крупной в официальной истории турнира. Трижды североамериканцы уступали с разницей в пять шайб — дважды по 2:7 (СССР и СНГ) и однажды 1:6 (Чехословакии). В XXI веке канадцы всего дважды проигрывали в четыре шайбы — американцам в полуфинале МЧМ-2013 и финнам в полуфинале МЧМ-2014.

Стоит отметить, что на неофициальных чемпионатах мира канадцы, представленные юниорскими клубами, дважды терпели более унизительные неудачи. В 1974 году «Питерборо Питс» был разгромлен сборной СССР — 0:9, а два года спустя «Шербук Касторс» ответил одним голом на 17 (!!!) шведских. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения сборной Канады на МЧМ