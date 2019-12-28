Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия нанесла Канаде самое крупное поражение на МЧМ

28 декабря 2019, 23:40
28 декабря. Острава. Россия — Канада — 6:0. Фото iihf.com
28 декабря. Острава. Россия — Канада — 6:0. Фото iihf.com
Теги:

Сборная России разгромила Канаду со счетом 6:0 в матче молодежного чемпионата мира. Для канадцев эта неудача стала самой крупной в официальной истории турнира. Трижды североамериканцы уступали с разницей в пять шайб — дважды по 2:7 (СССР и СНГ) и однажды 1:6 (Чехословакии). В XXI веке канадцы всего дважды проигрывали в четыре шайбы — американцам в полуфинале МЧМ-2013 и финнам в полуфинале МЧМ-2014.

Стоит отметить, что на неофициальных чемпионатах мира канадцы, представленные юниорскими клубами, дважды терпели более унизительные неудачи. В 1974 году «Питерборо Питс» был разгромлен сборной СССР — 0:9, а два года спустя «Шербук Касторс» ответил одним голом на 17 (!!!) шведских. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения сборной Канады на МЧМ

Дата

Город

Стадия

Матч

28.12.2019

Отсрава

Гр.турнир

Россия — 0:6

04.01.1989

Анкоридж

Гр.турнир

СССР — 2:7

02.01.1992

Фюссен

Гр.турнир

Чехословакия — 1:6

04.01.1992

Фюссен

Гр.турнир

СНГ — 2:7

28.12.1980

Ландсберг

1-й гр.турнир

СССР — 3:7

31.12.1980

Ландсберг

Турнир за выживание

США — 3:7

30.12.1992

Ленинград

Гр.турнир

СССР — 3:7

29.12.1986

Пьештяны

Гр.турнир

США — 2:6

26.12.1997

Хельсинки

Гр.турнир

Швеция — 0:4

03.01.2013

Уфа

1/2 финала

США — 1:5

04.01.2014

Мальме

1/2 финала

Финляндия — 1:5

02.01.1986

Гамильтон

Гр.турнир

СССР — 1:4

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир