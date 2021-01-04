Игорь Ларионов: «По Чинахову вопрос открыт. Абрамов возвращается к Грицюку и Афанасьеву»
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал изменения в составе перед полуфиналом МЧМ с Канадой.
— По Чинахову вопрос открыт, — сказал Ларионов. — Завтра с утра он будет на льду. Вчера он смотрелся неплохо. Дадим ему еще одно утро, чтобы он покатался. Михаил Абрамов возвращается к Грицюку и Афанасьеву. На эту минуту пока такие изменения.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.
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(Михаил Скрыль)
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