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Игорь Ларионов: «По Чинахову вопрос открыт. Абрамов возвращается к Грицюку и Афанасьеву»

07:12
Игорь Ларионов. Фото ФХР
Игорь Ларионов. Фото ФХР
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал изменения в составе перед полуфиналом МЧМ с Канадой.

— По Чинахову вопрос открыт, — сказал Ларионов. — Завтра с утра он будет на льду. Вчера он смотрелся неплохо. Дадим ему еще одно утро, чтобы он покатался. Михаил Абрамов возвращается к Грицюку и Афанасьеву. На эту минуту пока такие изменения.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

(Михаил Скрыль)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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