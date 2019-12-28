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Россия — Канада: канадцы поменяли вратаря после гола Александрова

22:06
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Нападающий молодежной сборной России Никита Александров отличился в матче МЧМ против Канады. Он увеличил преимущество россиян — 4:0.

Александров прорвался на пятак и положил шайбу в дальний угол, обведя распластавшегося на льду Нико Доуса.

После этого канадцы решили поменять голкипера. Место в воротах занял Джоэль Хоффер.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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