Нападающий молодежной сборной России Никита Александров отличился в матче МЧМ против Канады. Он увеличил преимущество россиян — 4:0.

Александров прорвался на пятак и положил шайбу в дальний угол, обведя распластавшегося на льду Нико Доуса.

После этого канадцы решили поменять голкипера. Место в воротах занял Джоэль Хоффер.

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