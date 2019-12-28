Россия — Канада: канадцы поменяли вратаря после гола Александрова
22:06
Нападающий молодежной сборной России Никита Александров отличился в матче МЧМ против Канады. Он увеличил преимущество россиян — 4:0.
Александров прорвался на пятак и положил шайбу в дальний угол, обведя распластавшегося на льду Нико Доуса.
?— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2019
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Count 'em... FOUR unanswered goals for @russiahockey — this one by Nikita Alexandrov! #WorldJuniors pic.twitter.com/l3KsZmBUYS
После этого канадцы решили поменять голкипера. Место в воротах занял Джоэль Хоффер.
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