Россия — Чехия: прямая трансляция матча молодежного чемпионата мира — в 17.00
16:05
26 декабря начнется один из главных новогодних турниров — чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. И в четверг — в 1-й день МЧМ Россия встретится с хозяевами льда — сборной Чехии. Россияне и все конкуренты по группе B проводят свои игры в Остраве.
Стартовый матч турнира пройдет на стадионе «Острава Арена», и стартовое вбрасывание произойдет в 17.00 по Москве.
«СЭ» проведет прямую трансляцию матча Чехия — Россия на МЧМ.
Видеотрансляция матчей сборной России на МЧМ-2020 доступна на сайтах Первого канала и Федерации хоккея России.
Вместе с Россией и Чехией в группе B играю сборные Канады, США и Германии. Следующую игру россияне проведут 28 декабря против Канады.
Турнирное положение и расписание МЧМ — здесь.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...