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Россия — Чехия: прямая трансляция матча молодежного чемпионата мира — в 17.00

16:05

26 декабря начнется один из главных новогодних турниров — чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. И в четверг — в 1-й день МЧМ Россия встретится с хозяевами льда — сборной Чехии. Россияне и все конкуренты по группе B проводят свои игры в Остраве.

Стартовый матч турнира пройдет на стадионе «Острава Арена», и стартовое вбрасывание произойдет в 17.00 по Москве.

«СЭ» проведет прямую трансляцию матча Чехия — Россия на МЧМ.

Видеотрансляция матчей сборной России на МЧМ-2020 доступна на сайтах Первого канала и Федерации хоккея России.

Вместе с Россией и Чехией в группе B играю сборные Канады, США и Германии. Следующую игру россияне проведут 28 декабря против Канады.

Турнирное положение и расписание МЧМ — здесь.

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