Роман Ротенберг: «Молодежная сборная влюбила в себя всю страну»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о работе Игоря Ларионова в молодежной сборной России и оценил игру национальной команды на молодежном чемпионате мира-2020.

— Игорь Ларионов сказал, что готов работать на благо российского хоккея. Нет ли желания привлечь его к работе с юниорской или взрослой сборной? Например, на большинство.

— Все эти вопросы требуют серьезного анализа. С Игорем Николаевичем и другими членами тренерского штаба мы единомышленники. Мы хотим в будущем, чтобы все вносили вклад в успехи сборных команд. Результат говорит сам за себя. Мы понимаем, как нам двигаться дальше, чтобы выиграть золото.

— По пятибальной оценке какую поставите сборной России на этом турнире?

— Хотелось бы дать этой команде «пятерку». Если бы было золото, то «пять с плюсом». Но, конечно, смазали концовку. Лично я считаю, что эта команда показала зрелищный хоккей, влюбила в себя всю страну, а людей не обманешь. Это дает нам возможность двигаться дальше. (Игорь Еронко)

Роман Ротенберг: «Сборная России играла в самый современный хоккей»