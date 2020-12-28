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Безумные эмоции чешских хоккеистов после победы над Россией

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Сборная России в матче группового турнира МЧМ уступила сборной Чехии со счетом 0:2.

Отличились Филип Коффер и Мартин Ланг.

Примечательно, что в последний раз российская команда не забивала ни одного гола за матч на молодежном чемпионате мира в 2012 году, уступив в финале Швеции (0:1).

Представляем вашему вниманию радость сборной Чехии после финальной сирены.

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