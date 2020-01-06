«Полный непрофессионализм». Ларионов жестко высказался о показе матча 2011 года во время финала с Канадой

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения его команды от Канады (3:4) в матче финала чемпионата мира-2020 в чешской Остраве критически высказался о показе финала МЧМ-2011 в день игры российской команды, сообщает ТАСС.

5 января Первый канал в прямом эфире показывал матч финала МЧМ-2020. В этот момент на «Матч ТВ» зрители могли увидеть запись финальной игры МЧМ-2011.

«Это не могли перепутать — мы сегодня живем в XXI веке, и такие вещи не должны происходить, — приводит слова Ларионова ТАСС. — Какая-то непонятная акция, полный непрофессионализм имел место вчера, очень большой минус для «Матч ТВ», — сказал Ларионов. — Когда ребята играют за золото, показывают потрясающую игру, транслировать матч почти 10-летней давности не очень хорошо».

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