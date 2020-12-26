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Нападающий сборной Чехии дисквалифицирован на один матч МЧМ-2021

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Нападающий молодежной сборной Чехии Адам Раска получил дисквалификацию на один матч, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду.

Дисциплинарная комиссия ИИХФ наказала хоккеиста дисквалификацией за толчок соперника на борт.

Нарушение произошло 23 декабря в товарищеском матче с командой Словакии. Раска врезался в защитника Симона Бецара, толкнув того на борт.

Раска из-за дисквалификации пропустит первый матч МЧМ-2021 с командой Швеции и сможет вернуться на лед в игре с Россией.

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