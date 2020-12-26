Нападающий сборной Чехии дисквалифицирован на один матч МЧМ-2021
Нападающий молодежной сборной Чехии Адам Раска получил дисквалификацию на один матч, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду.
Дисциплинарная комиссия ИИХФ наказала хоккеиста дисквалификацией за толчок соперника на борт.
Нарушение произошло 23 декабря в товарищеском матче с командой Словакии. Раска врезался в защитника Симона Бецара, толкнув того на борт.
Раска из-за дисквалификации пропустит первый матч МЧМ-2021 с командой Швеции и сможет вернуться на лед в игре с Россией.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю