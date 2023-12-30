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Сегодня, 00:04

Сборная Швеции нанесла Канаде первое поражение на МЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Канада U20 — Швеция U20.
Фото AFP

Сборная Швеции обыграла Канаду в матче молодежного чемпионата мира — 2:0.

Победу шведам принесли шайбы Тома Вилландера и Ноя Эстлунда. Тео Линдштейн отметился двумя голевыми передачами.

Сборная Швеции (9 очков) после трех матчей вышла на единоличное первое место в группе A. Канада (6) потерпела первое поражение на турнире и опустилась на вторую строчку.

В следующем матче канадцы сыграют с Германией, а шведы встретятся с Финляндией. Обе игры пройдут 31 декабря.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Канада U20 — Швеция U20 — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Вилландер — 1 (Линдстейн, Стенберг), 21:53 — 0:1. Эстлунд — 2 (Леккеримяки, Линдстейн), 30:39 — 0:2.

Вратари: Руссо (57:44 — 57:54) — Х. Хевелид.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (6+10+5) — 24 (7+10+7).

Судьи: Бьерк, Пирс.

29 декабря. Гетеборг. Scandinavium.

Источник: Таблица МЧМ
Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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