МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 31 декабря
15:15
Шестой игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне.
Сборная России проводит заключительный матч в групповом турнире. Соперником команды Игоря Ларионова будет Швеция.
Группа А
30 декабря. 22.00 (мск) Финляндия — Словакия
31 декабря. 2.00 (мск) Швейцария — Германия
Группа В
31 декабря. 5.30 (мск) Россия — Швеция
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча России и Швеции.
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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