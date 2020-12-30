МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 31 декабря

Шестой игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне.

Сборная России проводит заключительный матч в групповом турнире. Соперником команды Игоря Ларионова будет Швеция.

Группа А

30 декабря. 22.00 (мск) Финляндия — Словакия

31 декабря. 2.00 (мск) Швейцария — Германия

Группа В

31 декабря. 5.30 (мск) Россия — Швеция

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча России и Швеции.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.