Мифтахов сыграет против Канады, Аскаров — в запасе
13:52
Голкипер Амир Мифтахов будет основным вратарем сборной России в матче против Канады на молодежном чемпионате мира. Запасным голкипером станет Ярослав Аскаров.
Напомним, что 17-летний Аскаров начинал стартовую игру на турнире против Чехии, где пропустил три шайбы и был заменен во втором перерыве на Мифтахова. (Игорь Еронко)
Матч Россия — Канада начнется в 21.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи
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