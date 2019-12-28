Голкипер Амир Мифтахов будет основным вратарем сборной России в матче против Канады на молодежном чемпионате мира. Запасным голкипером станет Ярослав Аскаров.

Напомним, что 17-летний Аскаров начинал стартовую игру на турнире против Чехии, где пропустил три шайбы и был заменен во втором перерыве на Мифтахова. (Игорь Еронко)

Матч Россия — Канада начнется в 21.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи