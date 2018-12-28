МЧМ. Россия – Чехия: прямая трансляция матча

В Ванкувере начался молодежный чемпионат мира – самый долгожданный хоккейный турнир года. И сегодня ночью, с 28 на 29 декабря, свой второй матч проведет сборная России. Второй соперник у команды Валерия Брагина – молодежка из Чехии. Матч состоится на стадионе Rogers Arena в Ванкувере, начало в 4.00 субботы, 29 декабря.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия и других встреч МЧМ с участием российской молодежки.

Кроме России и Чехии, в группе А играют Канада, Швейцария и Дания.

После матча Россия – Чехия на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019: расписание матчей МЧМ, календарь и результаты игр, турнирные таблицы