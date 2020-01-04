На молодежном чемпионате мира по хоккею-2020 в Чехии в субботу, 4 января, пройдут два полуфинала. В первом встречаются сборные России и Швеции, во втором — Канады и Финляндии.

Игра Швеция — Россия в Остраве начнется в 17.00 по московскому времени.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Швеция — Россия.