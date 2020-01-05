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Россия — Канада: прямая трансляция финала МЧМ-2020

19:00
Сборная России: финал МЧМ-2020 с Канадой. Фото ФХР
Сборная России: финал МЧМ-2020 с Канадой. Фото ФХР

В воскресенье, 5 января, молодежная сборная России проводит финальный матч чемпионата мира по хоккею-2020 с командой Канады. Встреча в Остраве начинается в 21.00 (время московское).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. Видеотрансляция хоккейной классики между россиянами и канадцами в главной игре турнира в Чехии в прямом эфире Первого канала будет доступна здесь или на сайте ФХР здесь.

«СЭ» ведет текстовые трансляции матчей. Онлайн финала МЧМ-2020 Россия — Канада доступен здесь.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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