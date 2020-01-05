В воскресенье, 5 января, молодежная сборная России проводит финальный матч чемпионата мира по хоккею-2020 с командой Канады. Встреча в Остраве начинается в 21.00 (время московское).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. Видеотрансляция хоккейной классики между россиянами и канадцами в главной игре турнира в Чехии в прямом эфире Первого канала будет доступна здесь или на сайте ФХР здесь.

«СЭ» ведет текстовые трансляции матчей. Онлайн финала МЧМ-2020 Россия — Канада доступен здесь.