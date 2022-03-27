ИИХФ предложила Канаде провести отобранный у России МЧМ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предложила Канаде провести молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек.

«В ИИХФ пытаются найти новое место для проведения МЧМ-2023. Организация уже интересовалась у Канады, может ли она принять турнир. Думаю, сейчас в ИИХФ консультируются и с другими странами, но Канада является самым предпочтительным вариантом.

Канадская хоккейная федерация проведет заседание по этому поводу на следующей неделе. В ИИХФ ожидают, что решение будет принято к концу апреля. Если наша федерация согласится, то, вероятнее всего, турнир пройдет либо в Онтарио, либо где-то восточнее, например, в Маритимских провинциях», — заявил Марек.

Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске, но 28 февраля совет ИИХФ лишил Россию права на проведение турнира. Планировалось, что соревнования пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Напомним, что Канада должна была провести МЧМ-2022 минувшей зимой, но турнир был перенесен на лето из-за вспышки коронавируса в нескольких командах. Соревнования состоятся с 9 по 20 августа в Эдмонтоне.