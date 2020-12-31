Ларионов ответил на вопрос, с кем сборной России лучше сыграть в четвертьфинале МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о том, какой соперник предпочтительнее в четвертьфинале МЧМ-2021.

«Мы понимаем потенциал каждого игрока. С тренерским штабом обсудили пары нападающих, которые могут сделать результат. Овертайм показал, насколько мастерство, талант, терпение могут решить исход матча. Рад, что Амиров, Чистяков, Хуснутдинов, Подколзин принесли победу. Это дает колоссальный опыт, который пригодится в дальнейших матчах».

На этой стадии матч может решить все. Сопернику нечего терять. Ошибка арбитра, вратаря, нападающего — вещи, который ты не можешь предсказать. Будем готовиться серьезно к любому", — сказал Ларионов.

Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.

Кто станет соперником России по четвертьфиналу — Германия или Словакия? Расклады МЧМ после победы над Швецией