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Ларионов определился с основным вратарем на МЧМ

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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов заявил, что Ярослав Аскаров будет основным вратарем сборной на текущем турнире.

«Для Ярослава Аскарова сыграть семь матчей — это небольшая проблема. Ярик готов к большому вызову, он находится в хорошей форме. Для него это второй год, волнение прошлого года ушло, но сейчас начинаются официальные игры, любой человек имеет право на ошибку, любой человек будет чувствовать давление — цена ошибки возрастает. План таков, что он сыграет 6 из 7 или все, будем от игры к игре принимать решение», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.

Первый матч на турнире сборная России проведет завтра против США. Начало — в 05.30 (мск). Также в группе — Швеция, Чехия и Австрия.

Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/25/479149.html

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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