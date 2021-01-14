Ларионов не считает четвертое место сборной России на МЧМ-2021 закономерным результатом

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел результаты МЧМ-2021, на котором чемпионом стала сборная США.

«Я бы не сказал, что результат турнира закономерен. Конечно, можно по-разному повернуть итоги, — сказал Ларионов в эфире телеканала «Россия-24». — На прошлом чемпионате в Чехии американцы выбыли в четвертьфинале, то есть уехали раньше всех. Уровень этого турнира очень высокий, цена ошибки велика. Любая команда может быть внизу или наверху. На данный момент я думаю, что результат закономерен, но говорить про тенденцию я бы не стал».

Победителем МЧМ-2021 стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду (2:0). В матче за третье место россияне уступили Финляндии (1:4).