Ларионов назвал причины проблем в матче с Германией
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1) объяснил, почему у команды возникали проблемы по ходу встречи.
— Мы никак не можем реализовать моменты, которые возникают, — сказал Ларионов. — Много бросаем мимо ворот в убойных ситуациях. Всегда легче играть от обороны, чем атаковать. Такая тенденция преследует не только нашу молодежную сборную, но и взрослую. Слишком упрощать игру — тоже неправильно. Задача этой команды — играть в атаку, создавать моменты, трафик, что мы и сказали ребятам. В таких матчах нужна помеха вратарю. Моменты, которые возникают перед воротами, нужно использовать. Игра непростая, ребята получили колоссальный опыт. Четвертьфинал — больше давление на ребят. Мы стараемся их раскрепостить, чтобы они получали удовольствие от игры. Не всегда это получается, но победа есть победа. Двигаемся дальше.
(Михаил Скрыль)
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